Nel mondo le somiglianze tra le persone sono molto comuni. Lo sono ancora di più quelle tra genitori e figli, specie quelle tra mamma e figlia. Se si pensa al grande ambiente dei vip, ad esempio, ci sono tante figlie che più crescono, più tendono ad assomigliare alle loro mamme ed essendo più esposte delle persone “comuni”, è normale rendersene conto in modo più palese.

Le somiglianze più incredibili tra mamme e figlie vip

Si parte ovviamente col botto. Tutta l’Italia conosce ovviamente Ilary Blasi, ma forse non tutti sanno che la figlia Chanel Totti sta diventando giorno dopo giorno una Ilary Junior. Le due spesso pubblicano scatti insieme e la loro somiglianza è tangibile a chiunque. Stesso colore di capelli, stessa acconciatura, una bocca carnosa per entrambe e una fisionomia davvero molto simile: bellissime!

Somiglianze meravigliose anche per un’altra mamma e un’altra figlia. Monica Bellucci e Deva Cassel si somigliano di anno in anno sempre di più. La bellezza della giovane ragazza (classe 2004) è indubbia e le associazioni con Bellucci è obbligatoria: buon sangue non mente!

Che dire invece di Ornella Muti e della figlia Naike Rivelli? A vederle sembrerebbero sorelle, invece sono mamma e figlia. Rivelli (classe 1974) somiglia tantissimo alla madre e la bellezza pare essere proprio di casa.

Se ancora non le avevate mai viste insieme, questo è il momento per farlo. Si tratta di Lorella Cuccarini e di sua figlia Chiara (classe 2000), sorella gemella di Giorgio. La somiglianza tra mamma e figlia è veramente incredibili: stesso naso, stesso taglio degli occhi e stesso sorriso.

Anche le figlie di Cristina Parodi sono oggettivamente simili alla madre. Da una parte c’è Benedetta, dall’altra c’è Angelica. Tra le due giovani, però, è forse Benedetta quella con i lineamenti più simili a mamma Cristina.

Bellezze oggettive e tanta somiglianza anche per Filippa Lagerback e Stella Bossari. Mamma e figlia si somigliano tantissimo: occhi azzurri luminosissimi, stesso naso ed esattamente stesso sorriso. Il merito va anche ovviamente a papà Bossari, ma la somiglianza tra mamma e figlia è eclatante!

Non solo Italia: somiglianze mamme e figlie vip internazionali

L’Italia offre sicuramente un ampio ventaglio di somiglianze tra mamme e figlie vip, ma l’estero non è sicuramente da meno.

Si pensi ad esempio alla somiglianza incredibile tra Cindy Crawford e sua figlia Kaia Gerber: mamma e figlia sono praticamente due gocce d’acqua, bellissime e perfette.

Grande somiglianza estetica anche per Reese Witherspoon e Ava Philippe: mamma e figlia nonostante la differenza di età sono quasi due gocce d’acqua. La fisionomia è sostanzialmente la stessa, perciò è difficile pensare che non siano legate!

Lisa Bonet e Zoe Kravitz urlano somiglianza a distanza di chilometri. Mamma e figlia sono entrambe meravigliose e si somigliano davvero tantissimo. La giovane donna è nata dall’amore tra la mamma e il papà Lenny Kravitz.

Infine, ma non per importanza, Katie Holmes e Suri Cruise: più la figlia cresce, più la somiglianza con la madre aumenta. Entrambe bellissime, hanno lo stesso sguardo e lo stesso identico colore di capelli, per altro meravigliosi.