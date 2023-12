In vista delle prossime feste natalizie, quali potrebbero essere le più belle acconciature per capelli da sfoggiare? In questo articolo parleremo di trend, di moda e anche di accessori, oltre che di bellezza dei nostri capellil. Per vestire di luce le nostre feste natalizie, e anche per il capodanno!

Le migliori acconciature capelli di queste feste 2023

Per non essere impreparate durante il periodo più brillante dell’anno, abbiamo selezionato alcune proposte irresistibili. Belle da portare singolarmente o combinate con un accessorio glamour, per fare subito festa.

Per i festeggiamenti del 2023, ecco delle acconciature facili, veloci e di grande impatto!

È arrivato il momento di cambiare il tuo look per le festività? A Natale e a Capodanno, le acconciature sono un must. Oggi, le idee sono molto differenti da quelle del passato e non c’è bisogno di tanto per essere trendy. Raccolti e semi raccolti, con un accessorio gioiello, o anche delle onde glamour, sono perfetti. Inoltre, ci sono dei classici intramontabili che richiedono pochi gesti, e sono in grado di dare una svolta totalmente nuova al look.

Offriamo alcuni suggerimenti per aiutarti a trovare l’ispirazione.

Il bob, un classico con un’eleganza sofisticata

Un look senza tempo e sofisticato: bob. Da quando ha fatto il suo ingresso come taglio contemporaneo di tendenza più di una stagione fa, questo stile continua ad essere un must. Hailey Bieber ne ha fatto la sua firma, e per renderlo ancora più accattivante, ha svelato a tutti alcuni segreti di styling. Per l’ultimo Baby2Baby Gala, l’hairstylist Bryce Scarlett ha ravvivato il suo look con onde sfumate, una versione moderna del classico mosso alla Hollywood. Come replicare questo stile? Partite da una riga laterale e create onde con la piastra, assicurandovi che il movimento sia in direzioni diverse, una ciocca alla volta…

Maxi cerchietti sono una scelta di tendenza, sia per le star che per le principesse, rappresentando un accessorio davvero universale, adatto a chiunque sia che abbia i capelli lunghi o corti, un salvavita da avere sempre a portata di mano.

Un’acconciatura ondulata

In termini di durata, l’acconciatura ondulata è certamente una vincitrice. Sia i professionisti che Kate Middleton stessa amano questo stile, non è necessario avere un trono per ottenere le onde perfette, più larghe o strette a seconda dei gusti, della lunghezza e del tipo di capelli. Come si creano? Si può chiedere al parrucchiere di creare un blowout amato dalla principessa del Galles, che prevede un’asciugatura prima con il phon e poi con bigodini riscaldati.

Un raccolto coi fiocchi

Molto semplice da creare e gestire, il raccolto semi-raccolto non ha molti segreti, ma può diventare davvero di grande impatto se ben curato, tanto da essere uno dei look più popolari tra le persone reali. Per Natale o per qualsiasi altra occasione speciale, basta un accessorio giusto per trasformarlo in qualcosa di irresistibile, come un gioiello. Ad esempio, l’Harmonia Clip Silver di So-Le Studio, un marchio fondato da Sole Ferragamo che usa pellami riciclati, è davvero sofisticata e glamour, tutto da copiare.

Prepariamoci per le celebrazioni con dettagli sparkling

Per un look bling bling che non passa inosservato, Jennifer Behr propone fiocchi adornati di brillanti strass. Un’idea perfetta per un look festivo è quella di raccogliere due ciocche sulla parte posteriore della testa e trattenerle con un elastico, che sarà poi coperto da un maxi bow in velluto: un look che trasmette immediatamente il clima natalizio e che è anche tremendamente chic. Nero e blu sono sempre una scelta di grande eleganza, ma per Natale si può optare anche per una trama tartan, in verde, rosso o ancora in blu.

Nastri di raso e velluto

Il romanticismo è accresciuto dai fiocchi in raso e tulle, molto amati da celebrità come Elsa Hosk, Dakota Fanning, Camila Morrone e Sarah Jessica Parker, che lo scorso ottobre ha sfoggiato un fiocco lungo quasi come una gonna. Se per alcuni era troppo, l’ispirazione che offre è grandiosa e a noi piace tantissimo. È impossibile resistere alla mania dei fiocchi!

Come impreziosire la classica coda di cavallo durante le feste?

Esistono diverse acconciature che si possono realizzare partendo da una ponytail, così da donare un tocco di stile extra alle occasioni speciali.

Perfetta per la festa del 2023, la sleek ponytail di Toni&Guy e un must have per chiunque non abbia la manualita necessaria per creare acconciature complesse. La coda, sia alta che bassa, e diventata un grande classico tra le star, che la scelgono spesso anche per sfilare sui red carpet.

Il mini chignon

Un’acconciatura nota come mini chignon può essere creata raccogliendo i capelli alla nuca e attorcigliandoli in un piccolo chignon. Si tratta di un look semplice ma elegante che può essere realizzato in pochi minuti.

Per un look liscio e tirato, un chignon è una buona scelta se si ha un taglio di capelli corto, come quello della modella Elsa Hosk.

E voi come acconcerete i vostri capelli per le feste?

