Sabato 17 giugno ci sarà l’attesissimo matrimonio tra Alena Seredova e Alessandro Nasi in Sicilia, in particolare a Noto. Una cerimonia all’aperto coronata dalla presenza di amici e parenti, per un totale di circa 100 invitati. Tra i numerosi ospiti presenti alle nozze anche Lavinia Borromeo, nonché testimone della sposa. E’ stata proprio quest’ultima a far incontrare ed innamorare i due neo sposi. Ma chi è? Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei: vita privata, carriera, altezza, dove vive e figli.

Lavinia Borromeo, chi è la testimone di Alena Seredova: la carriera

Per molti il cognome Borromeo non è affatto sconosciuto, rappresenta infatti

una delle più importanti famiglie della nobiltà milanese nota per le attività commerciali e bancarie. E’ figlia dell’ex modella tedesca Marion Sibylle Gabriele Zota e del conte Carlo Ferdinando Borromeo. Sorellastra di Beatrice Borromeo, ex modella e moglie di Pierre Casiraghi. Lavinia Borromeo nasce il 10 marzo del 1977 a Milano. Qui consegue il diploma presso il Liceo Linguistico Giacomi Leopardi. Si laurea poi in Scienze Politiche, specializzandosi in Storia e Politica, all’Università Cattolica di Milano. Dopo aver completato gli studi, inizia a lavorare con il Creative Department di Bottega Veneta. Nel 2003 poi collabora con il celebre marchio Giorgio Armani e successivamente con Burda Media Group per la rivista francese Elle. Nel 2004 entra a far parte del Trussardi Group nel ruolo di stilista, disegnando capi d’abbigliamento e accessori. Dal 2005 invece collabora con Poltrona Frau per la creazione di oggetti d’arredamento. E’ anche proprietaria di una linea di abbigliamento dedicata ai bambini chiamata BLav.

La vita privata di Lavinia Borromeo: marito, figli e dove vive

I primi anni 2000 dunque, per Lavinia Borromeo, sono stati un trampolino di lancio nel mondo della moda. Ma non solo. In questi anni, durante un viaggio a Londra, incontra l’imprenditore italiano John Elkann. Tra di loro è stato amore a prima vista. Nel 2004 decidono di convolare a nozze con una sfarzosa cerimonia sul Lago Maggiore, nella cappella dell’Isola Madre, in provincia di Verbano Cusio Ossola. Dalla loro unione sono poi nati Leone Mosé (27 agosto 2006), Oceano Noah (12 novembre 2007) e Vita Talita (23 gennaio 2012). Lavinia Borromeo, insieme ai tre figli e al marito, vive attualmente nella lussuosa casa di famiglia di John Elkann sulla collina di Villar Perosa. Insieme amano viaggiare in tutto il mondo ed ora, in occasione del matrimonio di Alena Seredova, avranno la possibilità di godersi un po’ di relax anche nella meravigliosa Sicilia. Come già anticipato, infatti, Lavina Borromeo sarà la testimone di nozze dell’attrice. Il perché di questa scelta? L’attrice ha conosciuto il suo futuro marito proprio grazie all’amicizia con Lavinia Borromeo. Alessandro Nasi, infatti, è nipote del barone Carlo Nasi e di Caterina Agnelli, quindi cugino di John Elkann.