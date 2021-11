Laura Lenzoni scomparsa da Marina di Pietrasanta: l’appello della famiglia

Laura Lenzoni, 56 anni e residente a Marina di Pietrasanta dove lavora in una pasticceria, è scomparsa nella mattinata di domenica 31 ottobre 2021. I suoi familiari hanno fornito una descrizione della donna rendendo noto che indossava un paio di leggins e una felpa nera affinché chiunque la veda possa segnalarlo alle autorità.

Laura Lenzoni scomparsa

Laura è uscita di casa intorno alle 7 e, secondo quanto appreso, avrebbe lasciato un biglietto in cui manifestava esplicitamente la volontà di non essere cercata. Non avrebbe con sé i documenti e probabilmente neppure i soldi, rinvenuti nel giubbotto lasciato a casa.

A lanciare l’allarme è stata la figlia Cristina che, dopo ad aver sporto denuncia ai Carabinieri che hanno fatto scattare le ricerche, ha chiesto aiuto sui social network diffondendo la foto della madre.

Secondo quanto verificato dalle forze dell’ordine, Laura avrebbe acceso il telefono nel pomeriggio di lunedì 1 novembre, cosa che ha consentito di localizzarla in località Fiumetto e poi nuovamente a Marina di Pietrasanta. Ma della donna, che lo ha nuovamente spento senza più accenderlo, non è stata trovata nessuna traccia.

Laura Lenzoni scomparsa, la famiglia: “Siamo preoccupati”

Dedita al lavoro e alla famiglia, Laura si è allontanata il giorno prima di festeggiare il compleanno.

Secondo i parenti più stretti sarebbe con qualcuno che potrebbe averla plagiata, anche se non ha mai dato modo di pensare che avesse una relazione extra-coniugale.

Queste le parole della nipote: “Siamo molto preoccupati. Non capiamo cosa possa essere successo. È sicuramente con qualcuno. Mia zia ha paura del buio, è molto freddolosa, sicuramente è con qualcuno. Aveva poche amicizie, noi siamo la sua famiglia, è tutto molto strano“.