Lady Gaga ha dovuto interrompere il suo concerto del Chromatica Ball all’Hard Rock Stadium di Miami. L’evento era l’ultima tappa del tour della popstar italoamericana. Il concerto è stato stoppato a causa del maltempo, che ha presentato pioggia e fulmini.

Lady Gaga pensava di riprendere, ma si è dovuta fermare.

Uh oh… the Miami weather took ⁦@ladygaga⁩ ‘s “Rain on Me” a bit too literally. pic.twitter.com/Py9nKKVo6u — Jeff Allen (@News13JeffAllen) September 18, 2022

Tramite un video su Instagram Lady Gaga in lacrime ha poi chiesto scusa a tutti i fan. Il concerto, per quanto emozionante e atteso, è stato necessario interromperlo in quanto la tempesta tropicale che si è abbattuta a Miami era davvero pericolosa.

La pericolosa tempesta ha infatti reso impossibile il proseguimento dello show.

Lady Gaga ha cercato di proseguire il concerto

Lady Gaga ha provato a proseguire con il suo spettacolo, ma la situazione era drasticamente cambiata, divenendo pericolosa tanto per l’artista quanto per i numerosi spettatori al concerto. L’artista ha chiesto scusa su Instagram: era molto triste per l’epilogo sfortunato. Tuttavia, l’artista ha trovato affetto e amore da parte dei suoi follower poiché non è stata certo sua la colpa della situazione andatasi a creare.

Le scuse su Instagram

Nel video postato su Instagram, Lady Gaga ha prima riassunto quanto accaduto a Miami, spiegando come un fulmine avesse colpito un terreno molto vicino a dove si stava svolgendo il concerto. Di conseguenza, tutto è stato fermato. La cantante ha chiarito: “Non so cosa farei se succedesse qualcosa a qualcuno del pubblico o a qualsiasi membro della mia crew, della mia band, dei miei ballerini”. La popstar 36enne si è scusata affermando: “Quello che vale di più per me è la vita”.

Ecco il video di scuse di Lady Gaga.