Teoria della buccia d’arancia: il nuovo trend di TikTok, che ti spiega se il tuo fidanzato ti ama, oppure no. Ma di che cosa si tratta? Se siete anche voi curiose di saperne di più, allora questo è l’articolo giusto per voi. Infatti, proprio qui andremo ad affrontare il tema e a conoscere meglio questa teoria social.

Teoria della buccia d’arancia, il trend TikTok che misura il suo amore

Volete scoprire se la persona che vi sta accanto è veramente innamorata di voi? Provate la Orange Peel Theory di TikTok, il nuovo trend del momento

Questo nuovo trend si è diffuso su TikTok dilagando nel mese scorso su tutti i social.

La Teoria della Pelle d’Arancia è un concetto economico sviluppato da Milton Friedman. Si riferisce alla curva della domanda, che dimostra che i prezzi del prodotto aumentano man mano che l’offerta diminuisce. In altre parole, le persone sono disposte a pagare di più per un prodotto quando è scarso, e meno quando è abbondante.

Il concetto della buccia d’arancia è diventato però una tendenza popolare su TikTok, per un altro motivo, molto più semplice. In effetti, si tratta di una sorta di prova, in cui se il tuo partner sbuccia l’arancia senza che tu glielo chieda, allora è un segno che ti ama e che si prende cura di te.

Secondo l’Orange Peel Theory, atti premurosi svolti dai partner che ci sono vicini possono far luce sullo stato della relazione.

Se una persona fa delle cose per rendere la tua vita più comoda o la tua giornata più allegra, come sbucciare la frutta, allora è un partner da conservare con cura.

In sostanza, con questa teoria si prova a vedere cosa il partner è disposto a fare per te, iniziando con qualcosa di piccolo, per poi verificare se è possibile chiedere un favore maggiore.

Come è sorto l’interesse per la teoria della buccia d’arancia

Tutto è nato da un video di una TikTokker di nome Jenna, in cui il suo ragazzo le ha fatto una sorpresa inaspettata, sembra essere all’origine della tendenza virale.

Jenna, una pasticcera, ha postato un video di suo fidanzato che le aveva donato un recipiente con i tuorli separati dagli albumi, dopo che lei aveva espresso un senso di delusione per la stessa attività alcuni giorni prima.

Molti hanno indicato questo video come l’esempio ideale della Teoria della Pelle d’Arancia, con molti utenti che hanno affermato che la teoria ha successo quando il partner compie qualcosa per l’altro, anche se la persona è capace di farlo da sola.

Qual è l’importanza della relazione

La Teoria della Pelle d’Arancia non è necessariamente collegata solo al processo di sbucciare un’arancia, ma è piuttosto una piccola cortesia, un gesto gentile che un’altra persona fa per noi senza alcuna richiesta.

In questa situazione, non bisogna sottovalutare il potere di una semplice espressione nella relazione.

Un sorriso autentico, una parola gentile o un gesto premuroso che trasmetta affetto e interesse: queste manifestazioni spontanee costituiscono il delicato filo di un rapporto, rinsaldando il legame tra le due persone coinvolte.

Gli atti d’amore non richiedono grandi risorse o progetti complicati, ma sono le espressioni sincere di ciò che si sente per l’altro. Possono prendere forme diverse, come preparare la colazione a sorpresa, scrivere un bigliettino carino o semplicemente prestare attenzione. In ogni caso, mostrando un’intenzione consapevole di coltivare l’affetto reciproco, creando un’atmosfera di fiducia e intesa.

