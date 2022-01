Dopo i successi delle ultime serie tv trasmesse, su Rai 1 arriva una nuova fiction: La sposa. Anche questa volta al centro della trama c’è una storia di rivincita femminile. In questo caso abbiamo a che fare con l’usanza dei matrimoni “per procura” e con la realtà dell’Italia di fine anni Sessanta.

La protagonista della trama è Maria Saggese, interpretata dall’attrice Serena Rossi. La ragazza vive in Calabria con la famiglia, ma per poterla salvare dalla povertà farà di tutto, anche sposarsi con uno sconosciuto rinunciando al suo vero amore.

La sposa su Rai 1: la trama della fiction

Arriva il 16 Gennaio su Rai 1: ecco di cosa parla la fiction La sposa. La serie tv si classifica come un dramma storico, ambientato nell’Italia di fine anni Sessanta.

Il progetto si basa infatti sulla tradizione del matrimonio per procura, in cui uno dei due coniugi era assente al momento della cerimonia, e poneva un suo sostituto in sua vece. Dalla fine della seconda guerra mondiale fino alla metà degli anni Settanta questi matrimoni si diffusero in tutta Italia, e venivano contratti soprattutto fra donne del Sud e possidenti terrieri del Nord. La storia raccontata in La sposa è quella di Maria Saggese, una ragazza calabrese che accetta uno di questi matrimoni per salvare la famiglia dalla povertà.

La giovane donna si sposa quindi con Italo Bassi, nipote del burbero contadino Vittorio Bassi di Vicenza. Quest’ultimo spinge per queste nozze per garantire la continuità della propria linea famigliare, nonostante Italo sia restio in quanto ancora innamorato della precedente moglie, appena deceduta. I primi tempi per Maria saranno duri: Vittorio la vede come una serva e Italo non vuole avere nulla a che fare con lei. Si aggiunge poi il duro lavoro della terra, la nostalgia di casa e l’ostilità delle altre braccianti. Tutto però cambierà nel momento in cui nella vita di Maria farà la sua ricomparsa Antonio, il suo primo grande amore. L’uomo era partito per il Belgio in cerca di fortuna, e da povero contadino è diventato un ricco imprenditore edile.

Il cast e le ambientazioni

Il ruolo della protagonista Maria Saggese è affidato a Serena Rossi, mentre il suo grande amore Antonio è interpretato dall’attore Mario Sgueglia, che potreste aver visto nella serie di Netflix Suburra e nella fiction Rosy Abate – La serie. Maurizio Donadoni interpreta invece Vittorio Bassi, mentre il nipote Italo ha il volto di Giorgio Marchesi. Quest’ultimo ha già recitato per diverse serie targate Rai, come L’allieva e I Medici. La serie è diretta dal regista Giacomo Campiotti ed è composta da tre puntate.

Le scene sono state girate in diverse regioni italiane: Puglia, Piemonte e Lazio. Le ambientazioni sono fondamentali per la buona riuscita de La sposa, perché evidenziano il divario fra le regioni del Nord e del Sud. Il tutto si svolge infatti in un periodo di grandissimo cambiamento per la nostra penisola: la modernità è ormai parte della quotidianità di tutti, ma in molti luoghi permangono le tradizioni più antiquate. La protagonista racchiude in sé il peso delle usanze più vecchie e la voglia di rivincita femminile che le garantirà un futuro più libero.