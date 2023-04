Appartiene a una delle famiglie italiane più nobili d’Italia, ha quasi 20 anni ed è la figlia di Emanuele Filiberto e di Clotilde Courau: andiamo alla scoperta della giovane Vittoria di Savoia.

Vittoria di Savoia: famiglia nobile ed erede della casa reale italiana

Vittoria di Savoia (Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria) è nata a Ginevra il 28 dicembre 2003 sotto il segno del Capricorno e attualmente ha 19 anni. È la primogenita del Principe Emanuele Filiberto e di Clotilde Courau, che di professione fa l’attrice. La storia della sua famiglia racconta la nobiltà e il destino: Vittoria di Savoia appartiene a una delle famiglie che hanno segnato la storia dell’Italia e lei, di quella casa reale, è prontissima a prenderne le redini come mai nessun’altra donna aveva fatto prima.

Il suo futuro è stato acceso anche dal nonno, Vittorio Emanuele, che in occasione del suo 16° compleanno ha deciso di “regalarle” il trono attraverso un decreto formale che ha eliminato la Legge Salica, che per anni ha limitato la successione al trono ai soli eredi maschi:

L’erede diretto al Capo della Casa Reale di Savoia ha emendato una legge che, per secoli, ha limitato la successione e l’ascesa al trono ai soli eredi maschi.

Vittoria di Savoia è a tutti gli effetti la prima donna erede al trono della nobile casata e, pensate un po’, Emanuele Filiberto ha già annunciato che alla morte del padre Vittorio, lui abdicherà in favore della figlia. Un destino reale già scritto, che segnerà in toto la storia dell’Italia e la vita della giovane Vittoria di Savoia.

La vita della 19enne, però, non è solo legata alla casa reale della famiglia, ma è ricca di passioni e di sogni che una ragazza di quell’età è giusto che porti avanti. Vittoria di Savoia, infatti, è una grandissima appassionata di moda e lavora proprio come modella per diversi brand. Inoltre, tale passione l’ha portata a farsi conoscere anche nel mondo dei social media dove, per altro, è seguitissima.

Il suo profilo Instagram vanta un totale di 76.800 mila follower, dove pubblica quotidianamente fotografie di moda che la ritraggono meravigliosa e a proprio agio nelle vesti di modella e fotomodella.

Un destino reale già segnato e di cui la giovane modella influencer va molto fiera, ma tanti sogni ancora da realizzare, come quello di realizzare una propria linea di moda.

La vita privata di Vittoria di Savoia: è fidanzata?

Sulla vita privata di Vittoria di Savoia non si hanno molte informazioni. Nonostante il suo nome (e quello della sua famiglia) siano sempre sotto la luce dei riflettori, la riservatezza dei sentimenti pare essere totalizzante. Non si conosce quindi la situazione sentimentale dell’erede al trono.

La famiglia di Vittoria di Savoia: faide e successioni

Per chi non lo sapesse, la famiglia di Vittoria di Savoia è spesso stata al centro di gossip. Il nonno Vittorio Emanuele, infatti, era stato “colpevole” di avere sposato una plebea, Marina Doria. Ai tempi Re Umberto II non approvò il matrimonio e la dinastia di Vittorio Emanuele era stata resa “illegittima”. Tuttavia, allo scattare dei 16 anni di età di Vittoria di Savoia, il nonno della giovane ha scelto di concederle l’eredità del trono (fittizio, per altro) e sebbene la notizia non sia piaciuta agli Aosta, la decisione è stata presa.

La vita di Vittoria di Savoia ha un futuro che brilla e un titolo da assumere decisamente importante.