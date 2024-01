Per Sanremo 2024, Lorella Cuccarini ha cambiato look. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, qual è l’acconciatura scelta dalla conduttrice televisiva.

Capelli, Lorella Cuccarini sfoggia un hair look anni 90

Manca sempre meno alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, che anche quest’anno sarà condotto da Amadeus. Saranno cinque i co-conduttori che accompagneranno lo stesso Amadeus, uno per ogni serata. Tra questi c’è anche la conduttrice, ballerina, cantante e attrice Lorella Cuccarini. Nella foto promozionale per Sanremo 2024, apparsa su Chi, Lorella ha sfoggiato un nuovo hair look. Nella foto troviamo al centro Amadeus, circondato dai cinque co-conduttori, Lorella Cuccarini, Marco Mengoni, Fiorello, Giorgia e Teresa Mannino. Lorella indossa un abito di colore rosso con inserti in pizzo nero abbinato a un hair look anni Novanta davvero super cool, enfatizzato da un codino a fontana. La chioma di Lorella è sciolta in maniera naturale sulle spalle, mentre il codino è posizionato sulla parte più alta del capo e ricade sui lati con alcune ciocche, al fine di aumentare il volume dell’acconciatura. Lorella ha sicuramente lanciato un trend, in quanto la sua acconciatura si appresta a essere decisamente tra le più copiate. Non vediamo quindi l’ora di vedere Lorella Cuccarini sul palco dell’Ariston per questa 74esima edizione che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio 2024.

Gli hair look più iconici di Lorella Cuccarini

In attesa di vedere Lorella Cuccarini sul palco dell’Ariston per la 74esima edizione del Festival di Sanremo, vediamo insieme quali sono stati gli hair look più iconici di una delle conduttrici televisive più amate d’Italia. All’inizio degli anni Ottanta, abbiamo visto Lorella con un taglio scalato, come andava di moda all’epoca, molto simile a quello ad esempio di Lady D. Un taglio ideale per chi ha una chioma folta come la nota conduttrice. Nel corso degli anni 90, Lorella Cuccarini ha abbandonato i tagli scalati per sfoggiare un taglio più semplice. Capelli lisci fino a sotto le spalle, molto simile ad esempio a Jennifer Aniston. Quando conduceva insieme a Marco Columbro “Paperissima”, abbiamo visto la Cuccarini sfoggiare un hair look che è stato davvero super copiato all’epoca. Si trattava di un taglio corto pettinato all’indietro con il gel sulla tempia sinistra e caratterizzato, sul lato destro, da una grande onda con frangia. La frangia è stata un’altra protagonista degli hair look di Lorella Cuccarini, in particolare nel corso degli anni 90. Per quanto invece riguarda il colore, Lorella Cuccarini è sempre rimasta fedele al biondo, anche se è capitato di vederla con i colpi di sole di varie nuance biondo scuro e castano chiaro. Infine come dimenticare l’hair look sfoggiato a Sanremo 1995, quando è stata presentatrice assieme a Pippo Baudo. Per l’occasione l’abbiamo vista, come poche altre volte è capitato, con un raccolto, che però le stava davvero benissimo. Vedremo che hair look sceglierà per il prossimo Festival della canzone italiana.

