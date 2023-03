Kit manicure: quale scegliere per la cura delle unghie

Le unghie e le mani sono importanti biglietti da visita ed è fondamentale trattarle e curarle nel modo giusto. Per la cura delle unghie e per evitare di recarsi presso un salone di bellezza, si può procedere al trattamento fai da te grazie ad alcuni dei migliori kit manicure a disposizione. Qui si va alla scoperta dei set migliori e delle proposte di Amazon.

Kit manicure

Un set di questo tipo non può assolutamente mancare per prendersi cura delle proprie unghie e averle sempre belle da sfoggiare. Un kit manicure è un accessorio imprescindibile per ogni donna che ci tiene alle proprie unghie. Permette di dare alle unghie e, quindi, alle mani, un aspetto curato e ordinato andando a risolvere e riparare anche quelle condizioni e difetti antiestetici che alcune volte coinvolgono questo aspetto.

Grazie a questo kit manicure e agli strumenti in ecco contenuti è possibile limare le unghie, rimuovere le cuticole e le pelliccine, oltre a trattare le varie callosità, ispessimenti e indurimenti di alcune zone dei piedi e delle mani. Molti di questi set si possono usare anche la cura delle dita dei piedi, quindi per garantire una buona pedicure. In questo modo è possibile sempre trovare lo strumento di cui si ha bisogno risparmiando sul salone estetico.

Per scegliere il kit manicure più adatto alle proprie esigenze è bene anche capire it tipo di utilizzo, se è frequente oppure giornaliero. Si consiglia di optare per strumenti che siano in alta qualità e destinati a durare per diverso tempo, proprio come l’acciaio inox. In caso di uso frequente, è forse il caso di spendere qualcosa in più per un trattamento migliore.

Sono diversi poi i vari strumenti all’interno di ogni kit manicure: dalle forbici utili a tagliare le unghie, ma anche a rimuovere le cuticole, passando per il taglia e spingi cuticole, arrivando anche alla pinzetta che permettono di afferrare pezzi di pelle o di unghie. La lima per levigare e limare le unghie, ma non possono mancare anche i clipper o i tamponi lucidanti che danno alle unghie un aspetto lucido e sano.

Kit manicure: modelli

Per quanto riguarda il kit manicure, in commercio è possibile trovarli di due tipi: manuali ed elettrici. Le funzioni sono più o meno le stesse, ma l’unica cosa che differisce da un modello all’altro è sicuramente la velocità. Gli strumenti elettrici sono potenti ed efficaci, oltre a essere dotati di una certa precisione.

Alcuni modelli sono davvero basici, quindi dotati soltanto di alcuni strumenti essenziali e comuni, come appunto il taglia unghie, la forbicina per le cuticole, ma anche lo spingi cuticole, la limetta per le unghie, oltre a strumenti per pulirle. Nel caso di kit manicure elettrici si trovano dispositivi come il fresa per unghie oppure altri strumenti dotati di testine e strumenti.

In questo caso è possibile trovare strumenti che limino e modellino le unghie, rimuovano le cuticole e i calli, oltre a essere dispositivi utili per rimuovere gli smalti semiacrilici o gel oppure per il trattamento dell’onicomicosi. Un kit del genere è adatto da usare sia per unghie naturali che ricostruite, anche se molto dipende dalla potenza dell’apparecchio.

Per quanto riguarda le dimensioni è sempre meglio scegliere un modello che sia ergonomico, maneggevole oltre che facile da usare in modo da portarlo anche in vacanza per utilizzarlo per rendere le unghie più splendenti.

Kit manicure: offerte Amazon

Un prodotto del genere è disponibile sull’e-commerce di Amazon approfittando di vari sconti e offerte. Cliccando sulla foto sono visibili i dettagli. Qui sotto una classifica dei tre miglior kit manicure che sono tra i più apprezzati con una descrizione di ogni prodotto.

1)Leipple taglia unghie set professionale

Un set per la manicure durevole e in acciaio inox, adatto per un trattamento professionale. Un set con taglia unghie molto affilato e dalla lama curva. Un kit dotato di vari strumenti per le unghie, ma anche per la pulizia del viso. Leggera e portatile anche grazie alla comoda custodia in pelle.

2)marQus Solingen Germania

Un set manicure da 12 pezzi adatto sia per uomo che donna in acciaio e indicato anche per la pedicure. Dotato di pinzette, forbici, pinzette, grande lima, pulitore per unghie e lima. Un kit professionale con attrezzi di ogni tipo per la cura delle mani e dei piedi. Disponibile in vari colori.

3)Fresa per unghie professionale Touc Hbeauty Lima

Una fresa per unghie dotata di vari attrezzi e strumenti che permette di lucidare le unghie e mantenerle belle e sane. Un modello professionale

