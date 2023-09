Kim Kardashian ha cambiato hair look e ha scelto un taglio corto stile Anni ’60. Di questo parleremo all’interno di questo articolo.

Kim Kardashian è irriconoscibile: il nuovo taglio corto di capelli affonda le sue radici negli Anni ’60

L’imprenditrice, personaggio televisivo, attrice e modella statunitense Kim Kardashian ha stupito tutti ed è apparsa sulla copertina del magazine CR Fashion Book, fondato da Carine Rotifeld, con un taglio di capelli cortissimo e scuro. Abituati come siamo a vedere Kim Kardashian sfoggiare la sua lunga chioma con le sue iconiche ciocche, questo nuovo hair look ha davvero colpito tutti. Il taglio in questione è un buzz cut, che ricorda tantissimo quello sfoggiato da una delle star del momento, ovvero l’attrice britannica Florence Pugh, e da quello della figlia di Angelina Jolie e Brad Pit, Shiloh, che ha sfoggiato di recente un buzz rosa. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Kim Kardashian ha postato diverse foto del buzz cut, che potete quindi andare a vedere. Il taglio di Kim Kardashian non è un taglio a zero ma si tratta di un hairtstyle che valorizza giusto un paio di centimetri di lunghezza a spazzola. Questo taglio affonda le sue radici negli anni ’60, quando il buzz cut femminile era sinonimo di emancipazione e ribellione. Oggi chi sceglie questo taglio lo fa principalmente per dare un tocco di personalità in più. Le foto della Kardashian hanno subito attirato l’attenzione di tutti, tanti i commenti dei suoi follower su questo nuovo look. L’imprenditrice, protagonista della serie televisiva “The Kardashians“, non è certo nuova a cambi repentini di look, un giorno ha la frangia, un giorno il caschetto, un giorno ha lunghi capelli biondi, un altro una treccia maxi. Infatti proprio per tutti questi motivi si pensa che il buzz cut sia in realtà una parrucca o sia stato usato semplicemente photoshop e che quindi l’attrice non si sia realmente tagliata i capelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian (@kimkardashian)

Il buzz cut: perché scegliere un taglio corto?

Che sia vero oppure no, il taglio di Kim Kardashian ha portato l’attenzione di tutti sul buzz cut, taglio, tra l’altro, scelto già da alcune celebrities. Ma, quali sono i vantaggi di un taglio così corto? Vediamoli insieme. Innanzitutto, un taglio corto ha un effetto liftante sul viso e mette quindi in risalto i lineamenti, in particolare gli zigomi e il contorno occhi. Proprio per questo, se si opta per questo taglio, è molto importante sapersi truccare bene. Questo taglio è ovviamente anche di facile manutenzione, non servono spazzole, piastre e quant’altro. Questo taglio è anche perfetto per tutte coloro che magari hanno dei tatuaggi sul collo e che hanno il desiderio di mostrarli. Il buzz cut è un taglio consigliato soprattutto a tutte le donne che hanno i lineamenti fini e proporzionati, anche se è adatto anche a chi ha il viso allungato proprio perché è in grado di arrotondare i lineamenti. Il buzz cut è invece sconsigliato a tutte coloro che hanno un viso rotondo o quadrato. Se volete provare questo taglio il consiglio è comunque quello di parlarne prima col vostro parrucchiere di fiducia, che saprà dirvi se è il taglio che fa per voi oppure no.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Kim Kardashian ci insegna la moda di questo Autunno Inverno 2023: come si indossa il trench animalier?

Il taglio di capelli dell’autunno 2023 il il caschetto anni 90