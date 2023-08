Kim Kardashian cambia nuovamente il suo look: bentornati capelli biondi! Sembra proprio che, stando agli ultimi scatti dell’influencer su Instagram, la bella Kim abbia ceduto alla Barbie-mania. Se infatti i suoi lunghissimi capelli corvini l’hanno resa nota e conosciuta, così come le sue forme generose e l’amore per outfit e look stravaganti, sembrerebbe che adesso la Kardashian sia tornata bionda. Scopriamo insieme di più sul suo cambio di look.

Kim Kardashian: bentornati capelli biondi, il cambio look ispirato a Barbie è su Instagram

Su Instagram, ci siamo ormai abituati a vedere sempre più spesso scatti e reels della famiglia Kardashian: coi loro look spesso particolari, e le loro stravaganze, le sorelle Kardashian sono ormai diventate delle note imprenditrici ed influencer.

E proprio dal profilo business di Skims, marchio di lingerie e costumi di Kim, apprendiamo del suo cambio di look: la bella Kim è tornata bionda, dunque! Che ci sia sotto lo zampino della Barbie-mania? Da quando infatti il film Barbie è uscito nelle sale, è impazzata la mania per i capelli biondi e lunghissimi, e soprattutto per look e total look rosa e fucsia acceso. Sembra, addirittura, che questo colore resterà di gran moda anche per la stagione autunno/inverno 2023.

Tornando alla Kardashian, invece, il suo look ci ha certamente sorpreso: infatti, solo la scorsa settimana, l’influencer si presentava sui social con un grazioso caschetto scuro, che la rendeva davvero molto somigliante alla sorella Kourtney.

Sappiamo però, che Kim Kardashian adora giocare col proprio stile e con la moda, e che non si fa problemi a cambiare look molto spesso: da anni, ormai, fa regolarmente uso di extension per capelli, per ottenere chiome extra-long e scurissime. Questa volta, ha sorpreso i followers con un biondo intenso e luminoso.

Kim Kardashian bionda, come Marilyn Monroe

Un colpo di testa al quale Kim Kardashian aveva, però, già ceduto nel 2022: infatti lo scorso anno, l’influencer avrebbe drasticamente cambiato hair look, colorando la sua bellissima chioma per calarsi nei panni Marilyn Monroe. La Kardashian sfilò in effetti sul red carpet del Met Gala 2022, con uno dei più celebri e preziosi abiti della Monroe, icona di stile e di sensualità. Poi era dunque passata al biondo miele, infine aveva fatto ritorno alla sua iconica chioma corvina. Tanti cambiamenti dunque, anche molto drastici: del resto si sa, nel mondo dello star system tutto è concesso. E tutto è più facile.

Kim Kardashian e la sua vita “Barbie Style”

Una vita sempre sotto ai riflettori, e sempre attiva sui social principali, Instagram e Twitter: Kim ha raggiunto l’apice del successo, assieme alla sua famiglia, proprio per lo stile di vita fatto di lusso sfrenato, di ville a Malibu e di vacanze da sogno. Il tutto, sempre accuratamente documentato in tanti scatti patinati. Pensandoci bene, la nostra Kim conduce proprio una vita “Barbie Style”.

Nel 2007 diventa protagonista, insieme alla sua famiglia, del reality show Al passo con i Kardashian. Da questa produzione e dal suo enorme successo, nacquero alcuni spin-off, tra i quali: Le sorelle Kardashian a New York e Le sorelle Kardashian a Miami, nonché diverse iniziative imprenditoriali di successo, molte delle quali pubblicizzate e svolte su social, principalmente Instagram.

Qualunque sia il colore dei capelli di Kim Kardashian, dunque, non ci sono dubbi: lei è certamente una perfetta Barbie dei nostri giorni.