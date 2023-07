Il fenomeno del Barbiecore continua. Il colore rosa tornerà a conquistare anche la moda Autunno-Inverno 2023/24. Ma di cosa si tratta? Scopriamo insieme da dove nasce questa tendenza.

Tendenza moda Autunno-Inverno 2023/24: il rosa è il colore predominante

Questo fenomeno ha iniziato a spopolare a giugno 2022, quando sono state diffuse le prime foto del set di Barbie, il nuovo film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling. Scatti che mostravano un mondo letteralmente rosa: dalle facciate delle case ai lampioni, per poi passare alle strade, le recinzioni, i mobili. Da quel momento è esplosa una vera e propria mania. Precedentemente, infatti, avevamo già scritto un articolo sul colore rosa protagonista della Primavera-Estate 2023 e su come abbinarlo. Ad aver sfoggiato look total pink anche numerose celebrità, tra cui: Kim Kardashian, Dua Lipa, Anne Hathaway, Hailey Bieber. Ed ora, il rosa sembrerebbe essere il colore predominante anche delle tendenze moda invernali. Non a caso, ha già invaso le sfilate Autunno-Inverno 2023/24.

Sfilate Autunno-Inverno 2023/24: il colore rosa continua a dettare tendenza

Primo fra tutti, Valentino. Nella sua sfilata Haute Couture ha presentato un meraviglioso abito fucsia impreziosito da un maxi fiore. Elegante anche il vestito rosa antico di Prada nella sua collezione Autunno-Inverno 2023/24. Si dipingono di rosa anche gli accessori: come i maxi occhiali di United Colors of Benetton o la borsetta di Chanel. Ma non è finita qua. Il colore rosa è stato protagonista anche della sfilata di Versace. Il celebre brand italiano ha proposto un raffinato tailleur dalle nuance pastello con giacca e gonna. Completano il look tacchi a spillo ed una graziosa pochette, per un look total pink davvero stratosferico. Per non parlare del cappotto griffato Miu Miu in tweed rosa, strutturato e leggermente oversize, perfetto per la stagione fredda. Iconica invece la pelliccia marrone di Roberto Cavalli impreziosita all’interno da una stampa leopardata rosa.

Rosa, il colore di tendenza per l’Autunno-Inverno 2023/24

Sebbene possa risultare difficile da abbinare, il realtà il rosa può essere combinato con tanti altri colori. E’ un colore versatile, ne esistono infatti numerose tonalità e gradazioni: rosa antico, shocking, fucsia, pastello, pesca. Per un look sofisticato, si può accostare a tonalità neutre come il marrone o il bianco. Se invece si vuole osare un po’ di più, il rosa è perfetto anche con il verde, l’azzurro, il rosso e l’arancione. Per le più audaci è possibile anche optare per un look total pink. Di sicuro non passerete inosservate! Dunque, cosa aspettate? Approfittate dei saldi estivi per rifornire il vostro guardaroba di capi rosa! Magliette, pantaloni, gonne, cappotti e tantissimi accessori. Il rosa è ufficialmente il colore dell’anno.