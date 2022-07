Keys Soulcare: tutto sulla linea beauty di Alicia

La linea beauty Keys Soulcare è stata ideata dalla regina della musica RnB, hip hop e soul, Alicia Keys. Una linea con prodotti skincare e wellness che hanno lo scopo di valorizzare la bellezza interiore.

La linea beauty Keys Soulcare

Keys Soulcare è un progetto della cantante Alicia Keys, realizzato in collaborazione con Ely Comsetics e lanciato lo scorso settembre negli Stati Uniti, per poi arrivare anche in Italia, nelle profumerie Douglas.

La linea si basa sulla cura della pelle e su antichi rituali di bellezza per riuscire a dedicarsi al proprio spirito. Una novità che è stata accolta con grande entusiasmo. La cantautrice americana è ambasciatrice ufficiale del trend #nomakeup, che vuole le donne libere di apparire senza trucco e dedicarsi alla cura della pelle e al benessere in senso molto più profondo. La sua linea comprende prodotti di skincare e wellness che permettono ad ogni persona di tirare fuori il meglio di sé, per prendersi cura della propria luce interiore, che non si può vedere, ma si può sentire, nutrire e viziare.

Ricordando sempre che anche il benessere del corpo passa dal benessere della mente e dell’anima.

Keys Soulcare: le formule

I prodotti sono stati realizzati da professionisti, sotto la supervisione della dottoressa Renée Synder, cofondatore del brand di clean beauty W3LL People. Le formule hanno escluso 1.680 sostanze considerate nocive dalla Food and Drug Administration o dalle linee guida sui cosmetici dell’Unione Europea. I prodotti non contengono: parabeni, ftalati, solfati, triclosan e triclocarban, mercurio, piombo, toulene.

Le formule sono ben tollerate da tutte le pelli. Si ispirano agli antichi rituali di bellezza, mixando minerali ed estratti vegetali, come malachite, miele di Manuka e tè hojicha, con moderni ingredienti, come acido ialuronico, ceramidi e bakuchiol. Lo scopo è quello di aiutare a trasformare la skincare quotidiana in un rituale che riesca a nutrile la pelle e lo spirito.

Keys Soulcare: i prodotti

I prodotti della linea Keys Soulcare della cantante Alicia Keys sono: