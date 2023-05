Kevin Costner annuncia il divorzio da Christine Baumgartner: chi è?

Kevin Costner ha annunciato il suo divorzio dalla moglie Christine Baumgartner, dopo ben 18 anni di matrimonio. La coppia è pronta a dirsi addio. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla donna.

Kevin Costner annuncia il divorzio da Christine Baumgartner



L’amore è eterno finché dura, anche per le star di Hollywood. Dopo ben 18 anni di matrimonio, Kevin Costner ha annunciato il divorzio dalla moglie Christine Baumgartner, madre di tre dei suoi figli. Il loro rapporto, come riportato da The Hollywood Reporter, è giunto al capolinea e l’attore ha ufficialmente annunciato il divorzio, che per lui è il secondo. La notizia del divorzio di Kevin Costner e Christine Baumgartner, seconda moglie dell’attore, è arrivata all’improvviso. I due si sono sposati nel 2004, dopo che si frequentavano da quattro anni, con una cerimonia in un ranch ad Aspen, in Colorado. Niente lasciava presagire che potessero arrivare a questa decisione, visto che a febbraio l’attore aveva condiviso sui suoi profili social un video in cui spacchettava il Golden Globe vinto per il ruolo di John Dutton in Yellowstone, dicendo che lui e la moglie avevano intenzione di andare a ritirarlo di persona e che lei si era comprata anche un vestito per l’occasione, ma per via delle inondazioni in California non erano riusciti ad intraprendere il viaggio.

Ora è arrivato l’annuncio che sancisce la loro separazione, anche se con un po’ di giri di parole. “È con grande tristezza che sono trapelate circostanze fuori dal suo controllo che hanno costretto il signor Costner a partecipare alla dissoluzione del matrimonio. Chiediamo che la sua privacy, quella di Christine e quella dei loro figli sia rispettata mentre loro affrontano questo difficile momento” si legge nell’annuncio.

Christine Baumgartner: chi è?



Kevin Costner ha 68 anni, mentre Christine Baumgartner ne ha 49. I due hanno avuto tre figli, Cayden, di 16 anni, Hayes, di 14 anni e Grace Avery, di 12 anni. Precedentemente Kevin Costner è stato sposato con Cindy Silva, sua compagna del college, che gli aveva dato tre figli, che oggi sono adulti. Il loro matrimonio si è concluso dopo 16 anni per via dell’infedeltà dell’attore. Costner ha avuto un altro figlio nel 2006, dalla relazione con Bridget Rooney. Christine Baumgartner è una modella americana e designer di borse. È la proprietaria di una linea di borse chiamata Cat Bag Couture. Si tratta di una collezione di borse stopper funzionali e progettate con grande cura. Nel 2005, alcune delle sue borse sono state esposte nell’episodio di apertura di Desperate Housewives, indossate dalle attrici protagoniste dello show. Christine Baumgartner è nata il 4 marzo 1974 in California, negli Stati Uniti. Ha frequentato la California State University di Fullerton, in California, e ha completato con successo la sua specializzazione in Economia all’Università. Ha sempre avuto una grande passione per la moda, in modo particolare per le borse, che ama creare. Dopo ben 18 anni insieme, il suo matrimonio con Kevin Costner è giunto ufficialmente al capolinea, come annunciato dai diretti interessati.