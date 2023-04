Keri Russell, chi è: carriera e vita privata

Keri Russell è un’attrice molto famosa sul piccolo schermo, e non solo. Ha avuto una grande carriera e presto la vedremo come protagonista della nuova serie tv di Netflix, La Diplomatica.

Keri Russell: la carriera



Keri Lynn Russell è un’attrice statunitense molto famosa. La donna è nata il 23 marzo 1976 a Fountain Valley, in California, negli Stati Uniti. È alta un metro e sessantatré centimetri e ha occhi e capelli castani. Keri Russell ha studiato danza per moltissimi anni, ottenendo anche delle borse di studio che le hanno permesso di continuare i suoi studi. Quando era davvero giovanissima è entrata a far parte del mondo dello spettacolo partecipando all’amatissimo programma di Disney Channel, Mickey Mouse Club. Da quel momento ha iniziato una carriera di grandi successi. Ha avuto ruoli in moltissime pellicole e anche in moltissime serie tv, tra cui Mission: Impossible III (2006), Waitress – Ricette d’amore (2007), La musica nel cuore – August Rush (2007), Misure straordinarie (2010), Alla ricerca di Jane (2013), Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie (2014), Free State of Jones (2016) e Star Wars: L’ascesa di Skywalker (2019), Extrapolations – Oltre il limite (2023), Cocainorso (2023) e La Diplomatica (2023). Quest’ultima serie tv sta per debuttare su Netflix e vede l’attrice nel ruolo della protagonista. Un ruolo molto intenso e anche molto complicato, in cui ancora una volta Keri Russell dimostra di avere uno straordinario talento. La serie tv parla di una donna diplomatica che deve fare i conti con un ruolo particolarmente prestigioso ma anche particolarmente difficile, per cui non si sente all’altezza, che dovrà cercare di gestire delle crisi internazionali e nello stesso tempo limitare le conseguenze sulla sua vita privata, mentre il suo matrimonio con un collega diplomatico inizia ad andare in crisi. Keri Russell è stata scelta per il ruolo di protagonista e dimostrerà nuovamente di essere in grado di interpretare ruoli sempre diversi, come abbiamo visto nel corso della sua carriera. La serie tv debutta su Netflix il 20 aprile 2023.

Keri Russell: la sua vita privata



Keri Russell è un’attrice statunitense di grande talento, ma è anche una donna molto riservata, per cui le informazioni sulla sua vita privata sono relativamente poche. Quello che sappiamo è che dal 2007 al 2011 è stata sposata con il falegname Shane Deary, da cui ha avuto dure figli. Il primo figlio si chiama River Deary Russell ed è nato il 9 giugno 2007, mentre la seconda si chiama Willa Lou Deary Russell ed è nata il 27 dicembre 2011. L’attrice, nel 2013, dopo la fine del suo matrimonio, ha iniziato a frequentare Matthew Rhys e nel 2016 è diventata mamma per la terza volta. Il terzo figlio si chiama Sam. I fan dell’attrice possono seguire la sua carriera e la sua vita privata in modo più approfondito seguendo il suo profilo Instagram, su cui ama condividere con i suoi follower soprattutto post che riguardano il suo lavoro, i ruoli che deve interpretare e in generale la sua carriera.