Non lo avreste mai detto, ma all’interno del guardaroba reale della duchessa di Cambridge Kate Middleton c’è anche spazio per capi low cost firmati Zara. Anzi, c’è di più: Kate li adora e li sfoggia più volte, anche nelle occasioni più importanti.

Kate Middleton, look firmati Zara

Durante il lancio del progetto Hold Still 2020 con la National Portrait Gallery, Kate Middleton, collegata tramite un video messaggio, ha indossato il blazer rosso con spalline a sbuffo firmato Zara. Non era la prima volta che indossava questo capo. La prima è infatti stata nel 2012 durante i giochi olimpici di Londra.

Un look rosso firmato Zara Kate Middleton lo ha indossato anche nel 2020 durante una visita a Port Talbot. Anche in questo caso maniche a sbuffo ma si tratta non di un blazer bensì di un vestito midi dalle forme morbide.

Anche la fantasia leopardata è un must della duchessa di Cambridge Kate Middleton. Qui sceglie una gonna firmata Zara con stampa animalier e la abbina ad accessori altrettanto low cost di Accessorize. Il tocco di lusso sono gli stivali Ralph Lauren.

Non solo vestiti, ma anche accessori. In qualche occasione Kate Middleton ha sfoggiato anche accessori firmati Zara, come la collana luccicante di Zara Collection o il cerchietto imbottito di velluto blu.

Durante una videochiamata, precisamente per la premiazione online di un concorso fotografico nel 2021, Kate Middleton è apparsa raggiante in un vestitino estivo verde con fiori firmato Zara. Uno stile fresco e un po’ boheme, che costa intorno ai 10 euro: il capo è andato subito sold out sul sito del brand spagnolo.

Anche nel passato ha indossato il brand Zara in numerose occasioni. Ad esempio nel 2011, durante una delle prime uscite dopo il matrimonio con William, Kate Middleton ha indossato uno short dress in un bel colore blu acceso firmato dal brand spagnolo.

