Kate Middleton e William: quanto guadagna la coppia reale

La Royal Family è sempre più al centro dell’attenzione, specie in tempi recenti, ossia quelli che precedono l’incoronazione di Carlo III a Re del Regno Unito.

Spesso si parla della coppia reale più cool di sempre, Kate Middleton e il Principe William, così come molto spesso si facciano domande sul loro conto in banca e su quanto effettivamente i due guadagnino. Che cosa sappiamo a riguardo?

Ma quanto guadagnano Kate Middleton e William?

Kate Middleton e il Principe William sono quotidianamente esposti al pubblico, ai media, al gossip e a tutto ciò che riguarda la famiglia reale inglese. Tra protocolli, regole ferree da seguire e partecipazione a eventi, i due coniugi sono sempre molto occupati negli affari famigliari e nelle questioni sociali. Quando infatti si parla di “guadagno”, lo si deve intendere in un senso più pubblico: cioè? Kate Middleton e William sono spesso invitati a eventi importanti e formali, come spesso sono chiamati a prendere parte a vicende sociali, talvolta anche divertenti, che li vedono protagonisti. In tutte queste occasioni, i due reali percepiscono qualcosa.

È stato il The Guardian a svolgere una ricerca in tal senso e pare che sia proprio Kate Middleton la persona della Royal family a “lavorare meno”. Ciò non significa che per il suo ruolo non riceva alcun compenso, ma che sia inferiore rispetto al coniuge William.

Stando a quest’ultimo, infatti, pare che le entrate annuali del Principe siano piuttosto alte. Secondo in linea di successione al trono, William attualmente ha ottenuto anche il titolo di duca di Cornovaglia e, mettendo insieme tutto quanto, il Principe dovrebbe ricevere dal ducato circa 20 milioni di sterline all’anno. Da tenere conto anche delle varie eredità ricevute: dalla madre Diana, dalla bisnonna e anche dalla Regina Elisabetta. Per non parlare delle case in possesso; tutti elementi che vanno ad aggiungersi a un patrimonio già particolarmente esteso.

E Kate Middleton? Quanto guadagna la Duchessa del Galles?

Prima di unirsi in matrimonio con il Principe William, Kate Middleton non si era mai dedicata a un lavoro vero e proprio continuativo. Si conta un’esperienza da commessa e alcune attività svolte all’interno dell’azienda di famiglia, ma nulla di stabile e duraturo.

Da quando è entrata a fare parte della famiglia reale, Kate Middleton ha sicuramente assunto un ruolo importante e notevoli responsabilità: è diventata a tutti gli effetti un personaggio esposto. Per tale ragione e con il passare degli anni, Middleton è stata chiamata a partecipare a numerosi eventi e la sua presenza è sempre molto richiesta. Nonostante ciò, però, è molto difficile riuscire a stabilire quanto la Duchessa potrebbe guadagnare grazie alla sua situazione attuale: sicuramente si tratta di cifre molto alte, ma non è semplice stabilirne la realtà effettiva. Il mistero rimane il protagonista, e tra dubbi, interrogativi e ipotesi sulle sterline che entrano nel conto Middleton, ancora non esiste una risposta certa.

In cuor suo, però, Kate Middleton ha un guadagno che vale più degli assegni, delle entrate e dei possedimenti: l’avere incontrato William e avere costruito con lui una bellissima famiglia.