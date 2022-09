Che la Regina Elisabetta II di Inghilterra abbia fatto la storia della monarchia inglese è indubbio. Con un regno lungo 70 anni, una vita ricca di tutto e una storia straordinaria, her Majesty è divenuta anche icona di stile e di eleganza.

Appassionata di moda, di accessori e di gioielli, la Regina Elisabetta ha lasciato in mano ai posteri la sua collezione privata: chi sarà l’erede di tale tesoro?

I gioielli di Sua Maestà: a chi andrà la collezione privata?

La corona inglese vanta una collezione incredibile di gioielli e di beni preziosi, ma la Regina stessa, appassionata di accessori e di diamanti, possedeva una collezione tutta sua ricca di pezzi unici e dal valore inestimabile.

Stando alle regole vigenti a Buckingham Palace, pare che i gioielli della corona resteranno di proprietà dello Stato, ma la collezione privata di Elisabetta II andrà sicuramente in mano agli eredi. Come bene si sa, infatti, la Regina ha deciso di essere sepolta con addosso solamente un paio di orecchini di perle e il suo amato anello nuziale d’oro, a dimostrazione di quanto, alla fine, fosse legata alla semplicitià di un amore infinito.

Stando a tale premessa, quindi, viene da sé che tutta la restante parte della collezione vanta una ricchezza unica.

A decidere l’erede (o gli eredi) della collezione privata dell’ormai defunta sovrana, sarà Re Carlo III: come? Il nuovo sovrano del Regno Unito potrà decidere se donare i gioielli della Regina alla sua regina consorte, Camilla Shand, o alle principesse della royal family.

Ciò che non potrà assolutamente fare sarà venderli o cederli a terzi, proprio perché sono parte integrante della corona e dovranno rimanere a Buckingham Palace per potere essere utilizzati in occasioni formali e ufficiali.

Ad esempio, tutti i doni che Filippo di Edimburgo fece a Elisabetta II in occasione della nascita dei figli, rimarranno privati e Re Carlo III e i fratelli ne disporranno stando alle regole ufficiali testamentarie della defunta sovrana. Si tratta di centinaia di pezzi unici ereditati sia dalla madre di Elisabetta II (Elizabeth Bownes-Lyon), sia dalla nonna, la Regina Maria di Teck: la passione per i gioielli ha coinvolto tutte!

Dietro i gioielli di Sua Maestà Elisabetta II, però, non c’era solo una forte passione, ma vivevano messaggi e sensazioni. Suzy Menkes, esperta di gioielli, ha infatti dichiarato che la Regina sceglieva che gioiello indossare anche e soprattutto per comunicare opinioni e assecondare le sue sensazioni. Era molto affezionata alle perle e alle spille; numerose sono infatti le occasioni in cui Elisabetta II ha indossato una collana a tre fili di perle e una spilla specifica in base all’evento cui doveva presenziare.

Anche Kate Middleton, Duchessa di Cambridge, farà parte degli eredi dei gioielli: a lei, con altissime probabilità, andrà la famosa e preziosissima collana Nizam of Hyderabad, la più preziosa al mondo. Ricordiamo infatti che la Regina, quando ancora era in vita, aveva già dato la possibilità a Kate Middleton di indossarla; un gesto di grande valore che dimostrava l’immenso rispetto provato nei suoi confronti.