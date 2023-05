Käärijä, chi è il rapper che rappresenta la Finlandia all’Eurovision 2023

A rappresentare la Finlandia all’Eurovision Song Contest 2023 sarà il rapper Käärijä. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più su di lui.

Eurovision Song Contest 2023

La 67esima edizione del concorso canoro “Eurovision Song Contest” si svolgerà a Liverpool presso la Liverpool Arena, nel Regno Unito, dopo che l’Ucraina, vincitrice della precedente edizione con la Kalush Orchestra, è stata dichiarata non idonea a ospitare l’evento a causa della guerra con la Russia. Le semifinali della manifestazione si svolgeranno il 9 e l’11 di maggio, mentre la finale sarà il 13 maggio.

Eurovision Song Contest 2023: chi rappresenta la Finlandia?

Per la 67esima edizione del concorso canoro “Eurovision Song Contest“, la Finlandia sarà rappresentata dal rapper Käärijä, con la canzone “Cha Cha Cha“. Il rapper finlandese si esibirà durante la prima semifinale, quelle del 9 maggio e sarà il quindicesimo, quindi l’ultimo, a esibirsi sul palco. Ma, chi è Käärijä? Il suo vero nome è Jere Pöyhönen, è nato a Helsinki, ma ha vissuto a Vantaa, il 21 ottobre del 1993 e ha quindi 29 anni. In Finlandia è un rapper affermato, fin da piccolo Käärijä ha mostrato un grande interesse per la musica imparando a suonare la batteria. Nel 2014 ha poi iniziato a produrre musica riuscendo in breve tempo a diventare molto famoso nel genere hip hop nel suo Paese. Il suo nome d’arte deriva da uno scherzo coi suoi amici sul gioco d’azzardo, tema tra l’altro molto ricorrente nei suoi brani. Fino al 2017 Käärijä ha pubblicato le sue canzoni indipendentemente, poi ha firmato con la Monps Record, parte della Warner Music Finland. Il suo primo album si chiama “Fantastista” e risale al 2020. Tra i singoli di Käärijä troviamo anche “Puun takaa”, “Koppi tules / Nou roblem”, “Rock Rock”, “Mic Mac”, “Paidaton rieuja” e “Menestynyt yksilö.

Quest’anno, nel 2023, Käärijä ha partecipato all’annuale Uuden Musikiin Kilpailu, ovvero il programma che determina chi rappresenterà la Finlandia all’Eurovision Song Contest. Käärijä ha portato sul palco il brano inedito “Cha Cha Cha“, col quale si è classificato al primo posto, ottenendo sia il voto del pubblico sia quello della giuria, diventando così di diritto il rappresentante ufficiale della Finlandia all’Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool. La canzone inoltre ha raggiunto subito la vetta della classifica finlandese dei singoli.

Il brano “Cha Cha Cha”, col quale Käärijä si esibirà sul palco della Liverpool Arena, è stato scritto con il contributo di due noti produttori, ovvero Johannes “Kiro”, Naukkarinen e Aleksi Nurmi. Oltre al rap, la canzone contiene in sé diversi generi musicali, come il metal, l’elettronica e lo Schlager.

Eurovision Song Contest 2023: quando si svolgeranno le semifinali

Sono 31 gli Stati che parteciperanno alle semifinali dell’Eurovision Song Contest 2023, per tanto le semifinali, sono divise in due serate. La prima il 9 maggio, dove si esibiranno 15 artisti, la seconda l’11 maggio, dove si esibiranno i restanti 16 partecipanti. Käärijä si esibirà per ultimo il 9 maggio.

La finale della competizione si svolgerà sabato 13 maggio alle 21.00. In gara ci sarà anche Marco Mengoni a rappresentare l’Italia.