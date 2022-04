Fan dei Beatles e della storia dei loro componenti preparatevi, sta per uscire nelle librerie Listen, do you want to know a secret? il libro scritto da Annamaria De Caroli proposto come una sorta di trivia book su tutto il mondo che gira attorno al gruppo musicale inglese.

Di particolare interesse la prefazione, che inizia con la presentazione di Julia Baird, la sorella, da parte di madre, di John Lennon. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla sua vita dopo la morte del fratello.

Chi è Julia Baird: da insegnante ad autrice

Nata Dykins il 5 marzo 1947, Julia Baird non è solo un’insegnante e un’autrice britannica ormai in pensione, ma è anche la sorella minore di John Lennon, nata sei anni dopo il musicista da Julia Lennon, madre sia di John sia di Julia, e John “Bobby” Albert Dykins, da cui appunto la Baird prende il cognome da nubile.

Stando alle dichiarazioni della donna, lei e Lennon hanno sempre avuto un buon rapporto che si sarebbe raffrozato dopo la morte della loro madre.

Julia Baird, come dicevamo, è stata un’insegnante specializzata in bambini e ragazzi con disabilità, lavoro che poi avrebbe lasciato per proseguire nell’impegno di far conoscere le parti più intime del fratello attraverso i propri racconti e per realizzare, in qualche modo, il desiderio di un mondo migliore di Lennon, almeno per quanto riguarda tutti quei ragazzi con difficoltà di apprendimento.

È inoltre l’autrice del libro Imagine This – Growing up with my brother John Lennon, riadattato poi nel film Nowhere Boy.

Il Centro Strawberry Field e il Cavern City Tours a Liverpool

Julia Baird è anche presidente onorario del Centro Strawberry Field, che ha ispirato proprio il celebre brano dei Beatles Strawberry Fields Forever e che ha riaperto a Liverpool dopo 60 anni. Oggi a prendersi cura di quei giardini tanto cari a Lennon è proprio lei, che li ha riadattati secondo i bisogni di gruppi di studenti con disabilità nell’apprendimento.

Non mancano ovviamente i riferimenti storici al fratello e alla sua band, come la storia di come è stata scritta e registrata la canzone di cui abbiamo parlato poco sopra e il pianoforte con cui John ha composto Imagine, posto nel salone del Centro dopo essere passato tra le mani di George Michael per la sua Patience. Julia Baird è oggi anche la direttrice del Cavern Club, ricostruzione del club in cui proprio i Beatles hanno suonato agli esordi.

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la sua vita privata non abbiamo particolari informazioni. Sappiamo che nel 1968 Julia sposa Allen Baird, di cui ha mantenuto il cognome. I due si trasferiscono a Belfast e hanno tre figli. Divorziano però nel 1981, dopo 13 anni di matrimonio.

Stando ad alcune recenti dichiarazioni riguardo l’ultimo libro scritto dalla De Caroli con la partecipazione e i ricordi di Julia Bard, i proventi ricavati andranno in un’opera di beneficenza proprio al Centro Strawberry Field, per permettere ai ragazzi che lo frequentano di continuare ad avere quel rifugio sicuro tanto amato da John Lennon.