Jena Malone, chi è? Carriera e vita privata

Jena Malone è un’attrice statunitense famosa soprattutto per aver interpretato Johanna Mason nella saga “Hunger Games“. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Jena Malone: chi è?

Jena Malone è nata a Sparks, in Nevada, il 21 novembre del 1984. Ha origini norvegesi e irlandesi. Sua madre, Deborah, e suo padre, Edward, hanno divorziato quando era piccola e lei è cresciuta con la madre e la sua compagna. Non ha avuto un’infanzia facile, caratterizzata spesso dalla povertà, ma ciò ha fatto in modo che crescesse con un carattere molto forte. Ha una sorellastra, Madison Mae Malone, nata nel 1997.

Quando Jena aveva dieci anni ha cominciato ad appassionarsi al mondo della recitazione dopo aver visto la madre che lavorava in un teatro di comunità. Subito dopo lei e la madre si sono trasferite a Los Angeles, dove Jena ha cominciato a essere scritturata prima per dei video musicali e spot pubblicitari, poi per dei film come “Contact” con Jodie Foster, dove interpretava la protagonista da giovane e “Nemiche Amiche” con Julia Roberts e Susan Sarandon, vestendo i panni della figlia ribelle della Sarandon.

Nel 2000 ha vinto la causa di emancipazione legale nei confronti della madre, a cui è stato intimato di non interferire con la carriera e i guadagni della figlia.

Jena Malone: la carriera

Il ruolo che ha reso popolare Jena Malone è stato quello di Gretchen Ross nel film “Donnie Danko” di Richard Kelly del 2001. Questa sua interpretazione ha fatto sì che venisse poi scritturata per altri importanti film, come “Il delitto Fitzgerald“, “Ritorno a Cold Mountain“, “Corn” e “Orgoglio e Pregiudizio“, dove interpretava Lydia Bennet.

Nel 2007 recita nel film “Into the Wild – Nelle terre selvaggie” con Sean Penn alla regia e Kristen Stuart tra gli altri attori presenti nel cast. Tra l’altro Jena Malone e Kristen Stuart si assomigliano davvero molto fisicamente.

Nel 2013 entra nel cast di “Hunger Games – La ragazza di fuoco” con Jennifer Lawrance, interpretando il ruolo di Johanna Mason. Ruolo che manterrà anche per “Hunger Games – Il canto della rivolta Parte 1” e “Hunger Games – Il canto della rivolta Parte 2“.

In seguito la troviamo anche in film come “Animali notturni”, nel ruolo della protagonista, “The Public” e “Stardust – David prima di Bowie“.

Sul suo profilo Instagram Jena Malone ha dichiarato di essere stata aggredita sessualmente sul set di “Hunger Games“. Queste le parole dell’attrice:

“Stavamo girando in una splendita tenuta nella campagna francese e ho chiesto all’autista di farmi uscire in questo campo in modo che potessi piangere e catturare questo momento. Stavo attraversando una brutta rottura e sono stata aggredita sessualmente da qualcuno con cui avevo lavorato, ero così piena di gratitudine per questo progetto, per le persone con cui sono diventata amica e questo fantastico ruolo che ho avuto modo di interpretare. Un miscuglio di emozioni che soltanto ora sto imparando a gestire.”

Jena Malone: vita privata

Jena Malone è stata legata dal 2014 al 2017 col fotografo Ethan DeLorenzo. I due hanno un figlio, nato nel 2016, Ode Mountain DeLorenzo Malone.

Potete seguire Jena Malone sul suo profilo Instagram ufficiale, che vanta ben 354mila follower.