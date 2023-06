Ispirazioni Afro per la nuova collezione di Carpinteri 

Ci sono tendenze che ciclicamente ritornano nel mondo della moda: ci sono trend che vediamo comparire ad ogni estate, altri invece che attendono diversi anni per fare nuovamente capolino ma una cosa è certa, sono i grandi brand come MODES a raccontarci cosa dovremmo indossare scegliendo per noi quelli che saranno i must di stagione. E per l’estate 2023? Mentre le sfilate e le fashion week ci hanno fatto sognare, la famiglia Carpinteri non è certo rimasta in disparte e con il suo MODES che ha saputo superare i confini siciliani conquistando località simbolo della moda come Parigi, la Svizzera e tutto il mondo con il suo e-commerce ha proposto una nuova linea di ispirazione africana con la collaborazione di designer emergenti.

La collezione MODES in collaborazione con Made For a Woman

Made For a Woman in collaborazione con MODES propone una linea d’abbigliamento destinata a diventare un must per l’estate; creata con un sodalizio tra talenti emergenti e il grande punto di riferimento luxury internazionale, la linea si compone di 10 capi tutti uniti dall’ispirazione africana ma anche dall’intento di solleticare l’interesse dei consumatori verso una moda più etica.

Rafia sostenibile, tinture certificate GOTS e tessuti provenienti dal mercato second hand sono solo alcuni degli elementi distintivi della linea. Tra i capi must have un abito da sera, impreziosito da pietre preziose provenienti dal Madagascar ma anche un top bandana che risulta già essere uno dei trend irrinunciabili della stagione.

Il trend africano nella moda dell’estate 2023 secondo MODES

Indossare capi d’abbigliamento in stile africano durante l’estate può anche rappresentare una dichiarazione di stile unica e originale; questo trend offre la possibilità di esprimere la propria personalità e creatività attraverso combinazioni di abiti, accessori e stampe uniche, che si distinguono dalla moda convenzionale.

La moda in stile africano presenta una combinazione di colori vivaci e stampe audaci che si adattano perfettamente all’atmosfera gioiosa e alle temperature calde dell’estate; troviamo ad esempio ricami floreali ma anche motivi geometrici o tribali che donano energia e vitalità ma soprattutto carattere alle creazioni pensate dai giovani talenti che hanno collaborato con MODES. Le sfumature più brillanti come il rosso, il viola, il fucsia si uniscono a frange e ricami tridimensionali per dare un tocco unico alla gamma di prodotti luxury ed esclusivi. I tessuti, oltre ad essere green, sono pensati per essere leggeri e traspiranti così da garantire comfort a chi li indossa nelle giornate più calde.

Carpinteri, con il suo marchio MODES, si impegna concretamente a sostenere l’etica della moda attraverso l’offerta di capi green e promuovendo la circolarità; l’azienda si distingue per la sua attenzione all’ambiente e per la volontà di ridurre l’impatto negativo sull’ecosistema, combinando moda di alta qualità con sostenibilità.

Una delle principali iniziative di Carpinteri è quella di proporre capi realizzati con materiali eco-sostenibili, utilizzando tessuti organici e certificati ma prestando attenzione anche a tutta l’eticità della filiera produttiva. Con la linea in collaborazione con Made For a Woman, fa un passo oltre andando a sostenere i più giovani talenti del settore emergente facendo in modo che la loro creatività possa essere vista nelle più grandi capitali della moda con gli store fisici ma anche online tramite l’e-commerce dove è possibile acquistare l’esclusiva collezione composta da soli 10 pezzi già diventati cult.