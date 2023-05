India Amarteifio, chi è: carriera e vita privata

India Amarteifio è una giovane attrice britannica, protagonista della serie televisiva “La Regina Carlotta – Una storia di Bridgerton“. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

India Amarteifio: chi è?

India Ria Amarteifio è nata il 7 settembre del 2001 a Kingston upon Thames, un borgo di Londra. Ha quindi 21 anni, è alta un metro e sessantacinque centimetri e ha gli occhi e i capelli castani. Non abbiamo informazioni riguardanti la sua famiglia, né se abbia fratelli o sorelle. Quello che sappiamo è che nel 2012 è entrata a far parte della Richmond Academy of Dance, grazie alla quale ha ottenuto una borsa di studio per frequentare la Sylvia Young Theatre School. India si è appassionata alla recitazione fin da quando era una bambina, adora la moda e la musica e al momento sta sfruttando la propria visibilità per affrontare temi come la discriminazione e il razzismo.

India Amarteifio: la carriera

Nonostante la giovane età, India Amarteifio ha già preso parte a diverse produzioni. Ha recitato a teatro in “Biancaneve e i sette nani”, “Il Re Leone”, “Matilde il Musical”, e “Charlie e la fabbrica di cioccolato.” Dopo l’esperienza teatrale ecco che arrivano i film e le serie televisive. India ha recitato infatti in “Gangsta Granny”, “Doctor Who”, “Hank Zipzer”, “The Interceptor”, “Le cronache di Evermoor”, “Linea di condotta”, “The Tunnel”, “Unforgotten”, “Sex Education”, “Military Wives” e “The Midwich Cuckoos.”

il 4 maggio 2023 è uscito sulla piattaforma di streaming Netflix “La Regina Carlotta – Una storia di Bridgerton“, prequel della famosa e amatissima serie televisiva “Bridgerton“, serie creata da Shonda Rhimes e basata sui romanzi di Julia Quinn. India per la prima volta ha un ruolo da protagonista, è infatti lei a interpretare la Regina Carlotta, mentre in “Bridgerton” troviamo l’attrice guyanese naturalizzata britannica Golda Rosheuvel. Nello spin-off, la protagonista è Carlotta quando era giovane, vedremo infatti come è arrivata al potere nell’Inghilterra del Settecento e sapremo di più della sua storia d’amore con Re Giorgio, interpretato da Corey Mylchreest. “La Regina Carlotta – Una storia di Bridgerton“, racconta le origini di Carlotta, quando è stata portata via dalla Germania per essere data in sposa a Re Giorgio, senza averlo mai visto. Racconta inoltre di come Carlotta abbia dovuto affrontare in prima persona non solo la malattia del marito, ma anche le dinamiche di un Regno in una grande fase di cambiamento. Queste le parole della giovane attrice inglese:

“Avevo una grande responsabilità sulle spalle: non si trattava per me di interpretare soltanto un ruolo ma di entrare nella stessa sfera resa iconica da Golda.”

India è già stata premiata con il riconoscimento 10 Brits to Watch, ovvero la top ten degli artisti inglesi da tenere d’occhio. Lei però ancora non si rende conto del successo che sta avendo, queste le sue parole sotto la foto della cerimonia di premiazione che ha postato su Instagram: “mi sembra tutto davvero surreale ma è importante che la gente sappia che la vita per me è fatta ancora soprattutto di gonne, grandi progetti e pasta al pesto.”

India Amarteifio: la vita privata

Non abbiamo molte notizie riguardanti la vita privata di India Amarteifio, pare comunque che sia single. Se volete saperne di più su di lei potete seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram che vanta quasi 46mila followers.