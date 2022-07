L’incidente a l’Aquila, sulla strada statale 83 tra Pescina e Venere, ha coinvolto una giovane madre di 31 anni e il suo bambino. Vanessa Carta, la donna che ha perduto la vita, è stata sbalzata fuori dal veicolo assieme al figlio neonato, rimasto miracolosamente illeso.

Incidente a L’Aquila: la ricostruzione

L’incidente stradale, avvenuto nella giornata del 24 luglio, ha causato una vittima che non ha avuto speranze di salvarsi: Vanessa Carta è morta ieri sera. La donna era sull’auto guidata dal marito, in compagnia del figlioletto di appena 3 mesi. La vettura è uscita di strada e la giovane è stata sbalzata violentemente fuori, sbattendo la testa contro una pietra. Il bambino invece è rimasto incolume. A salvarlo, un cumulo di fieno sul quale è atterrato.

Il marito è rimasto ferito.

Sembra che a causare l’incidente sia stato un colpo di sonno che ha portato l’auto a sbandare per poi schiantarsi contro un muro. L’arrivo del 118 sul luogo ha accertato le condizioni rovinose della donna sin da subito, morta poi successivamente.

Incidente a L’Aquila: la risposta del comune di Gioia dei Marsi

Il Comune di Gioia dei Marsi, dove viveva la vittima assieme alla sua famiglia, ha indetto lutto cittadino a seguito della tragedia che l’ha vista coinvolta.

La comunità marsicana si spende in parole cariche di commozione: “Siamo rimasti attoniti davanti a questa tragedia. Vanessa era uno splendido fiore che è stato strappato alla nostra comunità. Non ci resta che stringerci al dolore dei suoi cari”. Il sindaco Gianluca Alfonsi ha proclamato lutto cittadino per il giorno dei funerali.

