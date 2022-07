Femminicidio a Como: una donna di 34 anni è stata uccisa in casa a coltellate. Le forze dell’ordine hanno posto in stato di fermo il compagno.

Femminicidio a Como, donna uccisa in casa a coltellate

Un nuovo femminicidio si è consumato a Cadorago, in provincia di Como.

Una donna di 34 anni è stata uccisa a coltellate dal compagno. Le prime segnalazioni alle forze dell’ordine sono state inviate alle prime luci dell’alba di lunedì 25 luglio. L’intervento delle forze dell’ordine è stato chiesto intorno alle ore 05:00. L’allarme è stato dato dai vicini di casa allarmati dalle urla disumane che provenivano dall’abitazione in cui si è verificato il femminicidio.

Dinamica

Sulla base delle informazioni sinora diffuse e secondo quanto riportato da QuiComo, i soccorritori hanno raggiunto via Leopardi, a Cadorago quando ormai era troppo tardi.

La donna, infatti, è stata rinvenuta già priva di vita. Il personale sanitario, quindi, non ha potuto far altro se non accertare l’avvenuto decesso.

In considerazione dell’analisi preliminare eseguita, è emerso che sul corpo della vittima sono state individuate diverse ferite da arma da taglio. Il principale sospettato, al momento, è il convivente della 34enne che è stato trovato all’interno dell’appartamento in evidente stato di shock. Gli inquirenti stanno ipotizzando che l’uomo abbia assalito la compagna e l’abbia ripetutamente pugnalata con un coltello da cucina in preda a un raptus di gelosia.

L’uomo è stato posto in stato di fermo.