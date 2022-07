Tir contromano in tangenziale a Pontecagnano

Un tir ha imboccato contromano la tangenziale di Salerno mandando il traffico in tilt. Fortunatamente non ci sono stati morti, né feriti. Giunte sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine. Ancora in fase di accertamento le cause del comportamento del conducente del tir, che veniva dall’autostrada all’altezza dello svincolo di Pontecagnano, direzione Sud.

L’episodio si è verificato la mattina del 25 luglio.

Tir contromano in tangenziale: traffico in tilt

Come informa Ottopagine, il mezzo, nonostante andasse contromano, non si è fortunatamente scontrato con vetture, posizionandosi di traverso sulla carreggiata e bloccando la circolazione. Vista la situazione, la carreggiata in direzione Sapri è stata chiusa temporaneamente. Sul luogo sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine che hanno contribuito a gestire la circolazione in piena sicurezza, affinché la viabilità tornasse normale.

Anziano si scontra con un’auto

Di recente si è verificato un incidente molto simile a quello descritto. Lo scorso 24 luglio un uomo anziano ha imboccato contromano il raccordo autostradale Salerno-Avellino a Montoro, scontrandosi con un’auto. Anche in questo caso si è sfiorata la tragedia. Ci sono però stati tre feriti, poiché nell’auto vi erano altre due persone. che sono stati portati in ospedale. Per fortuna nessuno di loro è grave.