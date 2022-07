Ilary Blasi pronta a trasferirsi da Roma a Milano? Secondo un’indiscrezione di Nuovo, la showgirl vorrebbe allontanarsi dall’ex marito.

Ilary Blasi pronta a lasciare Roma e trasferirsi a Milano?

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continuerà a essere uno dei temi più caldi di tutta l’estate.

Sulla fine del matrimonio della coppia, infatti, continuano a trapelare dettagli con il trascorrere dei giorni. Secondo il settimanale Nuovo, ad esempio, pare che la conduttrice de L’Isola dei Famosi stia pensando di lasciare Roma e trasferirsi a Milanoanche se ci sarebbero alcuni ostacoli da affrontare.

Il trasferimento a Milano sembra essere sul tavolo in quanto, per il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Ilary Blasi vorrebbe avvicinarsi al quartier generale di Mediaset.

In questo modo, inoltre, sarebbe più vicina anche all’amica storica Silvia Toffanin. La showgirl, poi, vorrebbe allontanarsi il più possibile dall’ormai ex marito Francesco Totti.

Nonostante le indiscrezioni diffuse, i problemi principali sul trasferimento riguardano i tre figli della coppia. Nel caso in cui la famiglia andasse a vivere a Milano, i tre ragazzi dovrebbero lasciare le loro amicizie e dire addio alla loro quotidianità. Cristian dovrebbe anche rinunciare alle giovanili under 17 della Roma.

La separazione

Intanto, gli avvocati di Ilary Blasi e Francesco Totti stanno lavorando al fine di raggiungere i migliori accordi possibili per la separazione. Mentre le pratiche vanno avanti, tuttavia, si sta diffondendo un’indiscrezione relativa a Totti. Pare, infatti, che l’ex calciatore non avesse alcuna intenzione di lasciare la moglie. A questo proposito, proprio a Nuovo, l’amico della coppia Alex Nuccetelli ha dichiarato: “Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento”.