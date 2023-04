Il vestito nero Chanel indossato da Charlotte Casiraghi: come abbinarlo

Charlotte Casiraghi ha indossato l'abito nero Chanel per rendere omaggio al nonno, Ranieri di Monaco. Vediamo come abbinare questo vestito.

In occasione del 18esimo anniversario della morte di Ranieri di Monaco, Charlotte Casiraghi ha voluto indossare uno splendido vestito nero Chanel per rendere omaggio al nonno, visto che era lo stesso vestito indossato da Charlotte nel 2005, durante l’addio pubblico al ex principe Ranieri di Monaco. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questo vestito e su come abbinarlo.

Il vestito nero Chanel indossato da Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi, classe 1986 e figlia secondogenita di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, è sempre impeccabile nei suoi outfit e, in occasione del 18esimo anniversario della morte del nonno, l’ex principe e marito di Grace Kelly, Ranieri di Monaco, ha voluto tirare fuori dall’armadio un cimelio di famiglia, il vestito nero Chanel tanto amato dalla madre Carolina di Monaco. Nel 2017, in occasione del Ballo della Rosa, Carolina di Monaco aveva infatti passato ufficialmente l’abito nero Chanel alla figlia Charlotte. Charlotte Casiraghi ha deciso quindi di indossarlo per rendere omaggio al nonno in occasione di una messa di famiglia, un momento per poter ricordare tutti insieme Ranieri di Monaco, scomparso il 6 aprile del 2005. Alla messa erano presenti tutti e tre i fratelli Casiraghi, ovvero Pierre, Andrea e Charlotte, le cugine Camille Gottlieb e Pauline Ducret, Carolina e Stéphanie, sedute ai lati del principe Alberto con la principessa Charléne, tornata ufficialmente in pubblico. All’appello mancava solo Louis Ducret, poiché appena diventato padre.

Il vestito nero Chanel indossato da Charlotte di Monaco è un vestito molto elegante, con uno scollo profondo, le spalline sottili, la gonna è in seta con sovrapposizione in chiffon ricamato poi a motivi floreali. Insomma, un abito davvero impeccabile.

Charlotte di Monaco ha voluto così rendere omaggio a Ranieri di Monaco indossando lo stesso abito che aveva il 15 aprile del 2005, in occasione dell’addio pubblico al nonno. All’epoca Charlotte aveva solamente 18 anni, camminava vicino a sua madre Carolina, con un velo nero a lutto sui capelli, e un’espressione smarrita dipinta sul volto, di chi non sa bene come comportarsi in un’occasione triste e solenne come quella dell’addio a Ranieri di Monaco. Indossando, diciotto anni dopo, lo stesso vestito, Charlotte, oltre a omaggiare il nonno, ripesca un abito ricco di significato, ponendo l’accento sull’importanza dell’eredità di famiglia.

Il vestito nero Chanel indossato da Charlotte Casiraghi: come abbinarlo

Come abbiamo detto precedentemente, il vestito nero Chanel indossato da Charlotte Casiraghi è un abito veramente super elegante, perfetto da indossare per occasioni importanti, come per esempio cene di gala o cocktail party. La nipote di Ranieri di Monaco e Grace Kelly, indossa questo meraviglioso abito con un paio di décolleté nere e avorio e a una pochette nera. Charlotte di Monaco indossa anche dei gioielli delicati, prendendo spunto dal look della madre, Carolina di Monaco, durante il Monaco Dance Forum Festival del 2000. La scelta ideale è quindi quella di abbinare questo vestito ad accessori più sobri, in modo da rendere l’abito nero Chanel l’assoluto protagonista della scena. Effettivamente, un abito così bello ed elegante è davvero impossibile da non notare e ammirare.