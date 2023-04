Il vestito giallo indossato da Alessia Marcuzzi è tendenza: come abbinarlo

La nota conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi ha indossato un meraviglioso vestito giallo che è subito diventato virale. Un abito davvero perfetto da indossare con l’arrivo della bella stagione. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di che vestito si tratta e come abbinarlo al meglio.

Il vestito giallo di Alessia Marcuzzi

La conduttrice televisiva, attrice, imprenditrice ed ex modella italiana Alessia Marcuzzi ha postato sul suo profilo ufficiale di Instagram una foto dove indossa un meraviglioso vestito giallo, che ha raccolto nel giro di pochissimo tempo una marea di like e di commenti. Si tratta di un abito da sera di colore giallo, firmato Nineminutes, sexy ed elegante, valorizzato al meglio dal fisico perfetto di Alessia Marcuzzi. Il vestito è aperto sulla schiena ed è caratterizzato da una lunga gonna con uno spacco sul lato sinistro. Un abito davvero sensuale e leggero, perfetto per le serate primaverili ed estive. Nella foto postata, la Marcuzzi ha i capelli raccolti in una coda, per dare ancora più risalto alla schiena nuda. Il colore giallo poi richiama subito il sole e la bella stagione, ed è inoltre uno dei colori di tendenza per la primavera estate 2023. Il look scelto da Alessia Marcuzzi ha davvero lasciato tutti a bocca aperta, facendo nascere in molte donne il desiderio di copiare il look della bella conduttrice televisiva.

Il vestito giallo di Alessia Marcuzzi: come abbinarlo

Alessia Marcuzzi ha stupito tutti sul suo profilo ufficiale di Instagram non solo per il suo fisico scolpito ma anche per il bellissimo vestito giallo da lei indossato. Questo vestito, lungo e con le spalline che si incrociano lasciando la schiena scoperta, è perfetto da indossare nelle sere primaverili ed estive. Ma, come abbinarlo? La conduttrice romana ha deciso di abbinarlo a un paio di mules bianche in pelle e a una puoch bag bianca del suo marchio MarksandAngels. L’azienda è stata fondata nel 2012 ed è stato il primo progetto imprenditoriale della Marcuzzi. Questo meraviglioso abito giallo si può anche abbinare a un paio di sandali bassi o a un paio di zeppe color panna. Per le serate più fresche basterà aggiungere un semplice spolverino leggero.

Dove comprare un vestito simile a quello indossato da Alessia Marcuzzi

Se volete copiare il look della conduttrice romana, ecco di seguito alcuni abiti simili che potete trovare sul sito di MyTheresa: