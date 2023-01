Sharon Stone è conosciuta per la sua bellezza naturale. L'età che avanza per lei non ha importanza, come dimostra il suo taglio corto ora brizzolato

Sharon Stone il 10 marzo 2023 compirà 65 anni. L’attrice, classe 1958, è la dimostrazione che la bellezza non ha età e che il fascino può persino aumentare con il passare degli anni. Non solo: Sharon Stone mostra fiera gli anni che passano e non rinuncia al suo iconico taglio di capelli, anche se con qualche sfumatura bianca.

Sharon Stone accetta il tempo che avanza ed è sempre più bella

L’abbiamo vista in una mise sensuale ed elegantissima durante la sua ultima performance al Saturday Night Live, occasione in cui l’attrice ha fatto da modella accompagnando Sam Smith e la sua iconica voce. Durante l’evento, diventato virale in pochissimo tempo, Sharon Stone ha sfoggiato un taglio di capelli di media lunghezza biondo miele spiazzando tutto il pubblico.

In realtà l’attrice di Basic Instict è conosciuta per il fascino del suo taglio corto sempre impeccabile. Anche con il passare degli anni, infatti, Sharon Stone non ha mai rinunciato a quel taglio sbarazzino, sebbene con qualche capello bianco in più. Di classe, elegante e sempre azzeccato, il taglio corto di Sharon Stone è parte integrante della sua bellezza, anche oggi che sta arrivando alla meravigliosa età di 65 anni.

Se bene ricordate, in occasione del Festival di Cannes 2022, Stone si è presentata sul red carpet della 75esima edizione del festival cinematografico francese con la ricrescita brizzolata ben in vista.

L’autenticità dell’attrice è prova di una grande autodeterminazione e di un fascino che va oltre il concetto di perfezione, inesistente e troppo spesso imposto dalla società in cui viviamo. Sharon Stone è fedele alla sua natura e al suo invecchiamento, proprio come dimostrato dai suoi capelli sfumati di bianco e da qualche ruga in più.

Il fascino immortale del taglio corto di Sharon Stone

Un taglio di capelli corto, audace, sbarazzino ma anche affascinante: Sharon Stone è nata per sfoggiarlo, anche a quasi 65 anni di età. Ormai quel taglio rappresenta tutta la sua personalità e la sua naturale strada verso una maturità più consapevole, fatta di difficoltà, di accettazione (a volte molto dura) della realtà e di desiderio di sentirsi bene con se stessa.

L’attrice non ha mai smesso di farsi vedere per ciò che realmente è: la sua bellezza naturale le appartiene da sempre e i capelli, diventati brizzolati e lasciati andare al loro spontaneo percorso, dimostrano ancora una volta che il fascino non ha età. Il colore di capelli di Sharon Stone è naturale, naturalissimo e ancora oggi combina ciocche più scure e ciocche biondo-bianche lasciate libere.

Chi ha detto che dopo i 50 anni si debba ricorrere al colore? Sharon Stone è la prova concreta che si può essere belle anche con i segni dell’invecchiamento. Nulla è obbligatorio quando si tratta di bellezza, ma soprattutto è sempre bene, insegna Stone, scegliere sempre e solo per sé stesse e non per gli altri. Piacersi è la prima regola, ma accettarsi è forse il passaggio più complesso.

Sharon Stone non sarebbe la stessa senza il suo taglio corto: affascinante e sempre naturale, lei è la vera regina dell’età senza tempo.