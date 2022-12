Letizia Ortiz in grande stile nella patria del cinema. Ispirandosi agli outfit di Meghan Markle, Letizia di Spagna riprende la duchessa di Sussex – e, pensandoci bene, anche un po’ Rachel Zane, il personaggio interpretato dalla stessa nella serie di Netflix Suits – e sceglie un elegante cappotto color cammello, abbinato a uno spezzato bianco, per presiedere la cerimonia ufficiale per l’inaugurazione della nuova sede di Los Angeles dell’Istituto Cervantes, tra le colline di Hollywood.

A Los Angeles per rappresentare la Spagna

La regina decide di rappresentare la Spagna a un evento dalla risonanza mondiale per diffondere la lingua e la cultura spagnola nell’ambito specifico del cinema. Un processo già in atto, se si pensa che negli Stati Uniti ci sono 62 milioni di cittadini che parlano spagnolo e, di loro, 15 milioni vivono soltanto in California. Hanno partecipato alla cerimonia personalità di spicco della cultura latina che risiedono nel Paese statunitense: tra gli altri, gli attori messicani Eugenio Derbez e Kate del Castillo e il direttore d’orchestra venezuelano Gustavo Dudamel, accompagnato dalla consorte, l’attrice spagnola María Valverde.

Proiettato anche il video del saluto della figura a cui è intitolata la biblioteca del nuovo Cervantes, Pedro Almódovar, impossibilitato all’ultimo momento a presenziare alla cerimonia di inaugurazione.

Letizia di Spagna e il cappotto cammello

Di panno con bottoni a contrasto: è stato il cappotto color cammello stile Meghan Markle – che vive tra l’altro lì vicino, dopo l’ormai noto Megxit, nel quartiere di Santa Barbara Montecito – il capo protagonista dell’outfit della regina per l’inaugurazione della nuova sede del Cervantes.

Firmato da Carolina Herrera e per un prezzo di 1462 euro, è stato abbinato dalla sovrana a una borsa bicolore bianca e cammello (dello stesso brand del cappotto ma della collezione del 2015), già sfoggiata dalla regina in altre occasioni, e a una décolleté color cognac con cinturini incrociati di Magrit. Il cappotto cammello è diventato un must have nella moda internazionale delle stagioni più fredde, da quando la duchessa di Sussex ha iniziato a indossarlo come marchio dei suoi outfit: riguardo la scelta del color cammello, la stessa ha dichiarato di aver dovuto ripiegare su un tono neutro, poiché da protocollo non poteva indossare lo stesso colore dei membri importanti della Casa Reale britannica.

Sotto il cappotto, uno spezzato sartoriale

Elegante e minimal, al di sotto del cappotto è stato riciclato dalla sovrana di Spagna un due pezzi bianco che è stato perfettamente in grado di spacciarsi agli occhi di tutti come un abito: si trattava, in realtà, di una camicia a manica lunga (dalla terminazione a palloncino e leggermente a sbuffo) e dallo scollo rotondo e di una gonna a pieghe con spacchi (già indossata dalla regina Letizia in occasione della settimana della moda a Madrid lo scorso marzo). Il tutto, anonimo. Nessuna firma ad aggiudicarsi questo completo sartoriale che ha fatto emergere il look della regina tra centinaia di outfit concepiti ad hoc per l’inaugurazione del nuovo Cervantes: già durante la Fashion Week, la sovrana aveva deciso di non appoggiare alcun marchio spagnolo, facendosi realizzare dei capi su misura dalle sarte della Zarzuela.