Annalisa Scarrone, conosciuta da tutti solo come Annalisa, torna alla riscossa con un nuovo singolo in uscita il 2 settembre 2022. Il titolo dela canzone è Bellissima e incarna un nuovo mood musicale della cantante della Val Bormida, oggi detentrice di ben 17 dischi di platino, 12 dischi d’oro e 7 incredibili album.

Che cosa sappiamo di Bellissima? Qual è il testo e che cosa si nasconde dietro la nuova melodia dalle vibes anni ’80? Scopriamolo insieme!

Bellissima: il testo della nuova canzone di Annalisa

La nuova canzone di Annalisa è stata scritta dalla stessa cantante insieme alla penna di Davide Simonetta. Di seguito il testo:

“Insieme solo dentro casa

che senso ha

di me non parli con nessuno

e non me lo merito

il tuo modo di dire le cose

che sesso fa

mi sto impegnando ad essere più elastica

ti sto pensando e non ti scrivo da tanto

è un classico

e poi senza avvisare sei qui

Oddio però tu mi piaci

oh oh oh

ho fatto i salti mortali

oh oh oh

no, non mi dire che è tardi

ah ah ah

avevo voglia di

di vo, voglia di

Dove vai

te ne vai

quella volta non dovevi andare via

ero bellissima

bellissima

Dove vai

ma che cosa vuoi

quella volta ti aspettavo in Saint Laurent

ero bellissima

bellissima

Mettiamo un po’ di musica da ginnastica

è tutto il giorno che mi salvo da un pianto

isterico

vado a letto col pantaloncino

dell’Adidas

e poi volevo dirti che non ci dormo più

madonna se mi manchi, sì

chiamatemi un medico

e poi senza avvisare sei qui

Oddio però tu mi piaci

oh oh oh

ho fatto i salti mortali

oh oh oh

no, non mi dire che è tardi

ah ah ah

avevo voglia di

di vo, voglia di

Dove vai

te ne vai

quella volta non dovevi andare via

ero bellissima

bellissima

Dove vai

ma che cosa vuoi

quella volta ti aspettavo in Saint Laurent

ero bellissima

bellissima

Bellissima

ah ah ah ah ah

bellissima

ah ah ah ah ah

bellissima

ah ah ah ah ah

Avevo voglia di

ah ah ah ah ah

Avevo voglia di

ah ah ah ah ah

avevo voglia di

vo di, voglia di

Dove vai

te ne vai

quella volta non dovevi andare via

ero bellissima

bellissima

Dove vai

ma che cosa vuoi

quella volta ti aspettavo in Saint Laurent

ero bellissima

bellissima”

Il significato del testo di Bellissima

Dopo il grandissimo successo di Tropicana, brano realizzato in collaborazione con i Boomdabash, Annalisa ritorna con un nuovo singolo dal mood anni ’80 ma con un chiaro riferimento a se stessa. Autoironia, voglia di ballare e quel pizzico di isteria romantica che spesso stringe la mano a molte persone.

Lei stessa ha dichiarato di avere scritto Bellissima in un momento decisivo della sua carriera, quello stesso momento “in cui ti guardi allo specchio e decidi che una volta azzerati tutti i filtri puoi finalmente costruire qualcosa di completamente nuovo”.

Il racconto di Bellissima è un racconto sofferto e autoironico, in cui c’è forse la mancanza di qualcuno e delle sensazioni che lascia, in cui i ricordi e i pensieri si intrecciano, così come le indecisioni e la voglia improvvisa di ballare mentre le lacrime decidono di accarezzare il viso.

“Ti fa ballare, sì, ma con le lacrime. È esattamente come sono io” ed è un po’ come, in fondo, siamo tutti.