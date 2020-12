Come ci siamo trovati a digitare “idee regalo natale 2020” così in fretta? Il tempo sembra essere volato e ora è già arrivato il momento di dare un’occhiata in giro e capire come stupire i propri affetti con dei regali che chiudano in bellezza questo anno particolare.

Idee regalo Natale 2020

Scegliere che cosa regalare per Natale è sempre difficile. Ci sono delle situazioni in cui, vuoi per il legame con la persona vuoi per un colpo di genio, l’illuminazione arriva e il regalo scelto viene apprezzato. Capita però spesso di trovarsi anche con le mani vuote due giorni prima del 25 dicembre senza sapere cosa sia più adatto regalare. Per questo entra in soccorso Abiby che propone delle box utili e carine pensate indistintamente per lei e per lui.

Abiby: le box regalo per lei

Abiby propone una serie di idee regalo per il giorno di Natale tutte a tema beauty. Tra le varie opzioni si può scegliere il kit Everyday Look con una serie di prodotti base. Per le appassionate di skincare invece il kit perfetto è Clean and Purify per detergere e coccolare il proprio viso. Mentre per tonificare i muscoli dopo un allenamento, il brand propone Stay Active Body Kit, perfetto per l’amica sportiva del gruppo.

Per chi poi volesse fare un regalo ancora più in grande, le sorprese beauty si trovano anche nelle classiche box. Si può infatti scegliere il Cofanetto Regalo Lucurious Skin per sentirsi come in una vera spa.

Sempre per rimanere il tema relax, il Cofanetto Regalo Christmas Self-Care è perfetto grazie alla radiosa beauty routine proposta. Infine strepitoso anche il Cofanetto Regalo Christmas Traditions per Lei, che seleziona i 5 migliori prodotti per la beauty routine.

Abiby: le box regalo per lui

Le box Abiby sono pensate anche per gli uomini, che non devono sottovalutare la cura della propria pelle. Interviene in soccorso il Cofanetto Regalo Christmas Traditions per Lui con la selezione dei 5 prodotti top per lui.

Con questa box non sarà più necessario condividere creme e maschere, ne avrà tutte per se da usare quando preferisce.

Inoltre, per gli appassionati delle esperienze all’aria aperta l’Artic Beauty Kit è pensato apposta. L’esposizione al freddo può rovinare la pelle, per questo il pacchetto contiene una crema mani e un balsamo labbra non ungenti che diano però la giusta idratazione.

