Tante idee regalo moda, beauty e homemade per la Festa della Mamma, per farla sentire unica e inimitabile. Perché se è vero che basta solo il pensiero, a volte, accompagnarlo con qualcosa di davvero speciale, può rendere il tutto ancora più magico ed emozionante.

Festa della mamma: idee regalo moda

Se la mamma è una persona sempre alla moda, che ama vestirsi e curare la propria immagine, allora il regalo perfetto potrebbe essere un capo d’abbigliamento o un accessorio.

Innanzitutto un paio di scarpe. Con la bella stagione, è tempo di riporre nell’armadio stivali pesanti e sfoggiare scarpe più leggere. Perché quindi non regalarle delle belle sneakers da abbinare sia a look da giorno che a outfit da sera?

Anche una borsa può essere una buona idea.

Se si vuole stupire, basterà puntare su una I bag iconica, ad esempio una super colorata Jacquemus.

E che dire di un gioiello? Magari accompagnato da un mazzo di fiori.

Tra i più graditi ci sono gli orecchini e i bracciali. Per lasciare senza parole si possono scegliere i cristalli Swarovski.

Festa della mamma: idee regalo beauty

Per le appassionate di skincare e beauty, non c’è nulla di più bello e utile che ricevere regali di bellezza. Attenzione però: si deve conoscere perfettamente il tipo di pelle della propria mamma per non sbagliare nell’acquisto dei prodotti e anche i gusti in fatto di profumazioni. Un consiglio? Andare prima a dare una sbirciata all’armadio beauty nel quale conserva creme, detergenti, profumi e make-up per vedere di cosa potrebbe avere bisogno.

Un cofanetto comprendente crema e siero per il viso sarà sicuramente un regalo gradito. Nelle profumerie e negli store come Sephora non mancano mai le confezioni regalo già pronte.

Un super siero, come quello di Estée Lauder, può essere un regalo prezioso, che stupirà senza ombra di dubbio chi lo riceve.

Con un profumo non si sbaglia mai. La scelta è davvero ampia, ma chi vuole stupire può puntare su profumi di nicchia, con note odorose particolari.

Festa della mamma: idee regalo homemade

Non c’è nulla di più bello che dire “ti voglio bene” con una creazione fatta a mano. Ecco quindi due idee di prelibatezze culinarie da preparare per la propria mamma e un’idea per un regalo artigianale davvero emozionante.

Innanzitutto i macarons. Fragranti e piccoli dolcetti formati da due gusci, che racchiudono creme, ganache o confetture. Il bello dei macarons è che sono dolci super personalizzabili, in quanto si possono realizzare in moltissimi colori diversi.

Se però la cucina non è proprio il vostro forte, un’altra idea può essere quella di realizzare una semplice torta. Esempi perfetti, adatti anche ai più inesperti nell’arte culinaria possono essere la torta margherita, la torta sette vasetti e il tiramisù.

Ma la cucina non è il solo modo per esprimere affetto tramite un regalo realizzato personalmente. Se si amano le emozioni vere e si desidera fare un dono con il cuore, si può pensare a un album di fotografie. Basterà raccogliere le foto più significative della propria infanzia, seguite da quelle dell’adolescenza e dell’età adulta, incollarle su dei fogli di carta e rilegare il tutto. Meglio ancora se a ciò si aggiungono delle parole scritte a mano come dedica.