Uomini e Donne, scontro tra Maria De Filippi e Alessandro al Trono Over: cosa è successo e perché la conduttrice si è infuriata con il cavaliere?

Uomini e Donne, scontro tra Maria De Filippi e Alessandro: cosa è successo?

In occasione della puntata di giovedì 21 aprile di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha ripreso il cavaliere Alessandro Vicinanza.

L’uomo, mentre stava parlando al centro dello studio con la dama Desiree, ha asserito che la loro frequentazione non è andata a buon fine a causa delle differenze caratteriali e degli stili di vita troppo distante. A questo proposito, Alessandro ha dichiarato che mentre lui era a Ibiza per Pasqua, la dama ha trascorso la festività con la figlia e la famiglia.

Sulla frequentazione con Alessandro, Desiree ha spiegato: “Non credo di essere la ragazza che fa per lui.

Vivo di cose molto semplici e magari lui vede la mia vita banale, questa è stata la mia impressione. Abbiamo parlato della mia vacanza con mia figlia al mare, per lui non è una cosa speciale“.

La dama ha anche aggiunto di essersi sentita in imbarazzo quando il cavaliere le ha rinfacciato il modo in cui ha deciso di trascorrere la Pasqua mentre lui era a Ibiza.

Sulla conoscenza con Desiree, invece, Alessandro ha affermato: “Ci siamo conosciuti, ieri abbiamo fatto un aperitivo, abbiamo parlato e fisicamente non ho avuto un trasporto.

Abbiamo vite diverse, abbiamo due tipologie di vacanze diverse”.

Le parole dell’uomo sono state commentate da Maria De Filippi che lo ha ripreso asserendo: “Alessandro guarda che non è che si fidanzano quelli che vanno nella stessa spiaggia di Ibiza“.

Maria De Filippi: “Se io potessi passare Pasqua con mia madre, sceglierei questo tutta la vita”

Nel momento in cui il cavaliere ha tentato di giustificarsi, Maria De Filippi, ricordando la madre scomparsa, si è molto indispettita, tuonando: “Quello che hai detto mi sembra sufficiente, un conto è dire non mi piaci, un conto è dire ‘eh insomma lei va con la famiglia, io a Ibiza’. E sinceramente fa bene, è molto meglio di te. Questo è quello che penso con il cuore. Se io potessi farla con mia madre, sceglierei questo tutta la vita. Non ti fa onore”.

La conduttrice ha anche ribadito che Alessandro sarebbe apparso sotto una luce migliore se si fosse semplicemente limitato a dire di non essere interessato alla dama: “Lei ti ha ringraziato perché è stata in un posto dove non è mai stata, perché non può permetterselo. Come Cenerentola. Non hai avuto la sensibilità di capire chi avevi davanti”.

L’uomo, allora, raccontato: “Sono stato in vacanza a Scalea anni fa per stare con la donna che amavo, in un quartiere popolare”.

Maria De Filippi, tuttavia, ha risposto infastidita: “Ammazza che fatica, ti ringraziamo, il principe è andato nel quartiere popolare, ma che esempio è? Che esempi fai?”.

La discussione si è conclusa con le scuse di Alessandro a Desiree e la fine della loro frequentazione.