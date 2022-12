Ida Elise Broch è l’attrice che interpreta Johanne nella famosa serie tv di Netflix, Natale con uno sconosciuto, che ha ottenuto un grande successo. Scopriamo qualche informazione sulla carriera e la vita privata dell’attrice, che sta per tornare sul piccolo schermo con una nuova serie.

Ida Elise Broch: la biografia dell’attrice

Ida Elise Broch è l’attrice che interpreta il ruolo di Johanne nella serie tv di Netflix, Natale con uno sconosciuto. La prima stagione ha avuto un grande successo e ha permesso all’attrice di ottenere un successo internazionale e presto uscirà la seconda stagione. L’attrice è nata il 25 giugno 1987 a Oslo, in Norvegia, ed è la sorella dell’attore Nicolai Cleve Broch. Ha iniziato a recitare a scuola, frequentando i corsi del liceo di Hartvig Nissen, e in seguito ha studiato alla Romerike Folk High School, mentre nel 2008 ha frequentato l’Accademia di Arti Drammatiche a Oslo.

Ha esordito al cinema nel 2007 con il film Switch, mentre l’anno successivo ha preso parte alla pellicola Mannen rom elsket Yngve. Nel corso degli anni ha lavorato in Twende, Amor, Skyggene av byen – Pilot e Dilapidated. Dal 2010 al 2013 ha recitato in tre film, ovvero Pax, dove ha interpretato la parte di Elise, Mшrke sjeler, dove ha vestito i panni di una donna di nome Maria, e Detektiv Downs, dove invece ha interpretato il ruolo di Isabel Stjernen.

Dal 2014 Ida Elise Broch ha iniziato a partecipare a molte serie TV. Ha preso parte allo show Lilyhammer, e dal 2014 al 2016 ha recitato la parte di Mari Friis in Det tredje шyet. Nel 2018 ha preso parte ad alcuni episodi di En natt e anche alla serie TV Shetland, e ha poi ricevuto il ruolo di Julie nello show Livstid. L’attrice ha ottenuto appunto un grande successo nel 2019 con la sua interpretazione di Johanne nella serie TV di Netflix Natale con uno sconosciuto. Il 18 dicembre uscirà la seconda stagione.

Ida Elise Broch: la sua vita privata

Sulla vita privata dell’attrice non si hanno molte informazioni. Non si sa se sia fidanzata oppure no. Non ha mai rilasciato nessuna dichiarazione in merito ed è molto legata alla sua privacy. Non è molto attiva sui social network, sul suo profilo Instagram ha pubblicato circa 70 post e ha oltre 21 mila follower. Condivide alcuni selfie e altri scatti e cerca di intrattenere i suoi fan. È l’unico social che utilizza. La donna ha ottenuto un successo internazionale con la serie Natale con uno sconosciuto, ma la sua carriera è ricca di altri successi e di altri titoli. Nella serie Netflix interpreta Johanne, la protagonista della storia, una donna di 30 anni, single, che sente le pressioni della società che premono perché costruisca una famiglia perfetta per il periodo di Natale. Per questo decide di trovare il partner giusto da portare a casa durante le feste. Nello show l’attrice recita accanto a Felix Sandman. La serie ha ottenuto un grande successo e ora i fan attendono con ansia l’imminente uscita della seconda stagione, sempre su Netflix.