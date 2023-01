La primavera sta per tornare, anche se dobbiamo sopportare ancora un po’ di inverno. I profumi alla vaniglia possono portare una ventata primaverile, che può far bene all’olfatto, ma anche al cuore. Scopriamo i migliori profumi del 2023.

I profumi alla vaniglia

Il profumo di vaniglia fa pensare alla primavera, alla leggerezza, ci fa immaginare con il sole che ci scalda la pelle e le belle giornate in cui finalmente si può togliere la giacca. Manca ancora un po’ a questa stagione, ma con i profumi alla vaniglia si può anche sognare. Bisogna viaggiare verso mete esotiche per scoprire le origini e la provenienza dei profumi alla vaniglia. Il terreno di crescita del baccello profumato non è solo la grande isola africana, il suo habitat comprende anche le isole Comoros a Réunion, nell’Oceano Indiano, e le foreste tropicali dell’America e delle Indie Occidentali.

In Messico la vaniglia era già conosciuta e usata dagli aztechi. È diffusa in Amazzonia e nelle Antille, si coltiva anche in Cina e in Indonesia, ed è tra le materie prime dominanti della profumeria moderna. Si tratta di un profumo molto caldo, orientale, sensuale e anche afrodisiaco. Tante sfaccettature olfattive dello stesso profumo, che si adattano perfettamente all’odore naturale della pelle. Questi aromi provengono dalla fragranza estratta dai baccelli neri/marroni essiccati, i gambi maturi dei fiori di orchidea, la Vacilla Planifolia.

Nel 1874 il baccello di vaniglia, materia prima naturale dal prezzo molto elevato, ha ottenuto il suo corrispettivo in sintesi. La formula della vanillina è stata individuata da Ferdinand Tiemann e Wilhelm Haarman e il suo primo impiego è stato ad opera di Aimé Guerlain, che nel 1889 lo ha inserito in Jicky per dare alla fragranza un profumo orientale.

I migliori profumi alla vaniglia del 2023

I profumi alla vaniglia sono tutti buoni, perché donano quella sensazione di primavera sulla pelle e nel cuore, che non passa mai di moda. Scopriamo insieme quali sono i profumi alla vaniglia migliori del 2023: