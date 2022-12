Can Yaman negli ultimi anni è diventato uno degli attori più amati, soprattutto in Italia. Ora ha rilasciato il suo profumo ufficiale, Can Yaman Mania

Can Yaman negli ultimi anni è diventato uno degli attori più amati, soprattutto in Italia. La sua bellezza, il suo sorriso e il suo talento nel suo lavoro lo hanno portato a conquistare tutti. Ora ha rilasciato il suo profumo ufficiale, Can Yaman Mania.

Scopriamo quanto costa.

Il profumo ufficiale di Can Yaman

Sono anni d’oro per l’attore turco Can Yaman. La sua carriera negli ultimi anni è decollata ed è riuscito a conquistare tutti, soprattutto il pubblico italiano. Con la sua bellezza, la sua simpatia, il suo sorriso e il suo talento, è riuscito a conquistare tutti, ottenendo un successo davvero incredibile, che ha saputo sfruttare e mantenere nel tempo. Sono tutte pazze per Can Yaman, anche per i ruoli che ha interpretato, come il bel Can di Daydreamer, che ha fatto innamorare tantissime donne.

Mentre la sua carriera va avanti e la sua vita in Italia sembra ricca di grandi successi, l’attore turco ha deciso di intraprendere anche un’altra strada, realizzando il suo profumo ufficiale, che sembra già aver ottenuto un discreto successo. Can Yaman ha rilasciato il suo profumo ufficiale, che si chiama Can Yaman Mania. Ha aperto il suo sito internet per vendere questa nuova fragranza, che ha già pubblicizzato sul suo profilo Instagram, che è molto seguito.

“Un’idea intensa sfuggente, fragorosa. Uno sguardo fugace, vivo, sensuale. Un pensiero deciso, intenso e dolce come una fragola. Una sensazione avvolgente, eccitante e calda come il cacao. Un’emozione irrefrenabile, travolgente e persistente come il whisky. Un viaggio nell’Amore a prima vista, infinito e unico come Can Yaman Mania” è la descrizione del profumo.

Per il lancio Can Yaman si è spogliato, restando a petto nudo e mostrandosi sempre più sexy, riuscendo ancora una volta a conquistare tutti. Il total look della campagna è a cura di Dolce e Gabbana. E bisogna proprio dire che anche in qualità di modello, grazie al fisico statuario, al sorriso solare e allo sguardo da bel tenebroso, Can Yaman sembra essere davvero perfetto.

Can Yaman, il profumo ufficiale: quanto costa?

Il profumo di Can Yaman è ufficialmente uscito ed è già richiestissimo. Il successo è aumentato quando si è saputo che la testimonial pubblicitaria della fragranza sarà la bella Ozge Gurel, sua collega nella serie Mr. Wrong – Lezioni d’Amore. I due, insieme, hanno conquistato tantissime fan e questa reunion è sicuramente molto apprezzata. Ma quanto costa il profumo ufficiale di Can Yaman? Il prezzo è di 84 euro, a cui vanno aggiunti 6 euro di costo di spedizione. Il profumo sembra essere già andato a ruba, tanto che sul sito hanno dovuto spiegare di avere pazienza perché gli ordini sono stati davvero tanti. “Vi ringraziamo per le numerose adesioni. Vi chiediamo di avere pazienza a breve riprenderemo i preordini” si legge sul sito in cui si può acquistare il profumo. Si tratta di un profumo unisex, sia per lui che per lei. “Un’emozione irrefrenabile, travolgente e persistente, come il whisky. Un viaggio nell’Amore a prima vista, infinito e unico come Can Yaman Mania” è la descrizione ed è sicuramente da non perdere.