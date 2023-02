I beauty look più belli di Sanremo 2023: la tendenza è assicurata

Il Festival di Sanremo è uno spettacolo a 360°: non si tratta “solo” di voci e di musica, ma quel palco è in grado di lanciare vere e proprie tendenze. Gli artisti e le artiste che scendono le scale dell’Ariston portano in scena la moda, così come il makeup: difficile non notare i look, il trucco e i dettagli di ogni personaggio.

Vediamo insieme quali sono i beauty look più belli di Sanremo 2023, per ora arrivato alla sua terza serata.

I beauty look più belli di Sanremo 2023: che cosa sarà in tendenza?

Lo spettacolo messo in atto dal Festival di Sanremo è qualcosa di incredibile; i cantanti e le cantanti in gara, così come i conduttori, le co-conduttrici e tutti gli ospiti selezionati, non solo portano con orgoglio il loro mestiere e la loro voglia di farsi conoscere per quelli che sono, ma riescono indirettamente a influenzare le tendenze.

Attraverso gli abiti, attraverso il makeup e attraverso i tagli di capelli, Sanremo 2023 riesce anche a parlare di tendenze fashion-beauty.

Basti pensare che è bastata l’apparizione di Chiara Ferragni che la tendenza del long bob mosso è già esplosa, ma questo è solo uno dei tanti esempi.

Tra le maggiori tendenze in campo makeup, ad esempio, il trucco occhi sfoggiato da Elodie è destinato a diventare una delle principali tendenze di stagione: intensi, sfumati, scurissimi, gli occhi misteriosi e profondi della cantante hanno già conquistato un primo posto.

Un’altra tendenza beauty che nasce a Sanremo 2023 e che riguarda sempre gli occhi, la porta sul palco California dei Coma_Cose. La cantante, iconica nel suo stile unico, si è esibita sfoggiando makeup occhi scintillante e super intensi: se vi piace l’effetto, non vi resta che provare gli abbinamenti adatti, purché brillino.

I brillantini diventano la vera tendenza del 2023: in ogni loro sfumatura e consistenza, cospargersi le palpebre di luce è un’ottima mossa se si vuole raggiungere lo stile in trend. Anche Paola & Chiara, regine dei glitter in questo Sanremo 2023, non riescono a farne a meno. Le cantanti, infatti, hanno debuttato sul palco dell’Ariston con gli occhi e il viso cosparso di glitter: argentati e luminosissimi, hanno acceso tutto il teatro.

Continua la tendenza dei beauty look geometrici: Levante ne è la regina assoluta nella 73esima edizione di Sanremo. I trucchi della cantante trovano l’abbinamento perfetto agli outfit altrettanto iconici e lasciano spazio a sguardi intensi e ben delineati. Palpebre scure e intensissime, la cui sfumatura vola geometrica fino alla parte esterna dell’occhio, per regalare un effetto ribelle e glam allo stesso tempo.

Rosa Chemical è forse una delle migliori scoperte di Sanremo 2023: labbra glossate, occhi sfumati di un viola profondissimo, pizzichi dorati e capelli effetto bagnato. Che dire, la tendenza pare essere già cominciata.

Le tendenze, però, non parlano solo di colori strong e makeup look audaci: ce lo dimostra Mara Sattei, che finora ha portato sul palco dell’Ariston beauty look all’insegna della semplice raffinatezza. Durante la terza serata di Sanremo 2023, la cantante ha sfoggiato un trucco pulito e leggero, puntando quasi esclusivamente sulla base, uniforme e luminosa. Sulle palpebre una passata leggerissima di ombretto, sopracciglia ben definite e labbra lasciate naturali. La semplicità rimane sempre la tendenza perfetta, basta saperla replicare bene.

Ci aspettano altre due serate del Festival di Sanremo 2023, ma a quanto pare le tendenze beauty stanno già facendo breccia nel cuore di moltissime persone, che non vedono l’ora di replicare gli stili dei grandi artisti.