Home spa: i trattamenti per il benessere a casa

A causa dei ritmi frenetici e dello stress del lavoro, non è sempre possibile concedersi del tempo per sé stessi. Molti consumatori decidono di recarsi nei centri benessere che hanno costi elevati. Per avere trattamenti di benessere, è possibile creare la propria home spa tra le mura domestiche con una serie di prodotti adatti. Vediamo alcuni consigli e come fare per realizzarla.

Home spa

Con questo termine si fa riferimento a un trattamento di benessere e relax da effettuare presso la propria casa. Home spa non è altro che il benessere e la cura di sé stessi negli spazi domestici. Un modo per rilassarsi e una pratica che sta prendendo sempre più piede. Non si ha bisogno di attrezzature specifiche, ma di prodotti adatti per cominciare la propria oasi di benessere a casa.

In questo modo, la propria casa diventa non solo un luogo accogliente, ma anche un posto rilassante dove poter trovare angoli di pace e di quiete dopo una giornata di stress e di frenesia del lavoro e della vita di tutti i giorni. Si può optare per una stanza della propria casa, come per esempio il bagno e trasformarlo in una oasi di benessere totale.

Un’ambientazione ad hoc accompagnata anche da una buona musica è l’ideale per impreziosire e arricchire la propria home spa con tutto ciò di cui si ha bisogno. Ovviamente si tratta di un’area che bisogna preparare con prodotti specifici, come candele profumate, ma anche articoli di aromaterapia per creare un ambiente rilassante e dolce per le serate immerse nella pace totale.

Home spa: consigli

Per creare una home spa, quindi un momento di benessere e di relax nella tranquillità della propria casa, bisogna attrezzarsi e munirsi di una serie di accorgimenti e consigli adeguati che possono sicuramente aiutare a migliorare questo angolo di pace. Prima di tutto, bisogna creare il mood giusto con musica rilassante e candele profumate alla vaniglia che hanno proprietà calmanti.

Tra i vari trattamenti che non possono mancare vi è sicuramente il pediluvio che permette di prendersi cura dei propri piedi anche in vista della stagione estiva in modo da poterli sfoggiare con sandali e infradito. In tal caso, si consiglia di lasciarli in ammollo nell’acqua calda per un po’ di tempo insieme ad alcune gocce di olio essenziale alla lavanda per il momento ideale di relax.

Non possono mancare nella home spa alcuni ausili e strumenti che sono utili per prendersi cura di sé stessi: Dalle spazzole elettriche per detergere sino alle maschere led o alla classica maschera viso per illuminare e idratare, oltre a rimuovere il sebo e le impurità in eccesso. Sotto la doccia è poi possibile effettuare uno scrub in modo da eliminare qualsiasi cellula morta e rendere la pelle levigata.

Le maschere viso sono un altro dei trattamenti che è possibile fare così come la ceretta o la depilazione da applicare sia con l’uso della cera a caldo o dell’epilatore elettrico da scegliere tra tantissimi modelli in commercio.

Home spa: prodotti su Amazon

I prodotti per un trattamento del genere si possono trovare sul noto Amazon con offerte e promozioni da non perdere. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica qui sotto mostra i tre migliori articoli per l’home spa con una descrizione di ognuno scelto dalle consumatrici dell’e-commerce.

1)Baltic Home Spa fit mousse

Un prodotto, una mousse anticellulite indicata per ogni tipo di pelle che combatte questo inestetismo grazie alle sue proprietà idratanti che rendono la pelle maggiormente tonica ed elastica. Una crema molto facile da applicare e dal buon odore che non unge mantenendo la pelle morbida.

2)Anairui maschera viso curcuma

Un set di tre maschere: argilla, tè verde e curcuma che detergono e idratano la pelle del viso in profondità. Sono maschere ricche di nutrienti dall’effetto esfoliante che puliscono i pori fornendo una pelle morbida e ben idratata. eliminano il sebo in eccesso e altre impurità.

3)Sali di Epsom & albero del tè per pediluvio

Un prodotto naturale a base di albero del tè e dei sali di epsom che si prende cura dei piedi alleviando le irritazioni. Ha proprietà rilassanti e lenitive, esfolianti, detox e antibatteriche. Permette alla pelle di traspirare liberamente e ha effetti rinfrescanti per il pediluvio. Aiuta anche ad alleviare eventuali dolori muscolari.

Tra i vari trattamenti e prodotti di home spa, anche le migliori tipologie di tonico per il viso.