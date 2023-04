Tonico viso: quale scegliere per la beauty routine

Quando si parla di beauty routine o di skincare sono diversi i prodotti da usare per una pelle morbida e giovane. Vi è poi un prodotto specifico come il tonico viso che ha tantissime proprietà e che non è facile scegliere dal momento che sono diverse le varianti, anche a seconda del tipo di pelle, come si legge nei paragrafi seguenti.

Tonico viso

Ci sono prodotti che non dovrebbero mai mancare nella propria routine per la bellezza e prendersi cura di sé. tra i tanti, vi è sicuramente il tonico viso che solitamente si usa per tonificare, idratare e calmare la pelle avendo proprietà lenitive. Un prodotto di cui è impossibile fare a meno e che accompagna i vari trattamenti.

Un cosmetico molto efficace ma che spesso si tende a sottovalutare o a non usare nel modo giusto nella propria beauty routine. Molto utile nella pulizia del viso e per prepararla al trucco o all’uso di prodotti in crema. Solitamente si tende ad applicarlo subito dopo il latte detergente per rimuovere residui e impurità anche dovute al trucco.

Una lozione da usare dopo il latte detergente e prima dell’0idratazione per poi preparare la pelle come base del trucco o di altri prodotti da applicare. Il tonico viso è uno dei passaggi fondamentali della skincare considerando che migliora la circolazione, dà un colore all’incarnato e ripristina il pH della pelle.

permette di preparare la pelle all’uso di creme e sieri aiutandola poi ad affrontare i trattamenti successivi. Bisogna usarlo e applicarlo prima del siero e della crema idratante. Una volta applicato non va mai risciacquato e si consiglia di usarlo fino a due volte al giorno, quindi mattino e sera su una pelle asciutta.

Tonico viso: quale scegliere

Riuscire a scegliere il miglior tonico viso non è affatto facile considerando che bisogna che corrisponda a determinate esigenze e necessità della propria pelle. Inoltre, in commercio sono diverse le varianti molto profumate e colorate per u vi è davvero l’imbarazzo della scelta. In ogni caso, è possibile anche chiedere il parere di un esperto nel campo.

Non sono tutti uguali e le varie tipologie si distinguono in base a una serie di fattori che possono essere catalogati in questo modo:

Tonici astringenti: indicati soprattutto per le pelli miste e grasse, quindi maggiormente soggette ad acne, brufoli. In questo caso, aiutano a ridurre il sebo, calmare e lenire le infiammazioni che possono irritare la pelle del viso

Altri tipologie sono maggiormente indicate per le pelli mature, infatti hanno proprietà anti-age che permettono di contrastare e combattere i segni del tempo

Hanno proprietà emollienti, quindi adatti per la pelle secca dal momento che hanno il compito di idratare e nutrire la pelle in profondità

Tonico calmante: necessita di un prodotto del genere coloro che hanno una pelle sensibile, quindi maggiormente colpita da rossori, per cui aiutano a lenirla ed evitare che possa peggiorare ulteriormente.

Bisogna poi fare attenzione agli ingredienti che il tonico viso contiene. Si consiglia di evitare i prodotti contenenti alcool o parabeni, ma puntare a tipologie a base di estratti vegetali o componenti naturali. Si trovano poi in gel che sono freschi e indicati per la stagione estiva, ma anche in spray che risultano essere comodi soprattutto per chi è fuori casa tutto il giorno.

Tonico viso Amazon

Sono diversi i prodotti disponibili sul sito approfittando di offerte e sconti. Cliccando l’immagine si visualizzano i dettagli. La classifica mostra i tre migliori prodotti di tonico viso che sono tra i più apprezzati per la pelle con la descrizione di ognuno.

1)Atashi antioxidant tonico rigenerante

Un tonico viso dalle proprietà rigeneranti, tonificanti e anche energizzanti per la pelle. Aiuta a esfoliare la pelle in modo che sia liscia e morbida. Si consiglia di usarlo dopo la pulizia del viso per un trattamento successivo. Combatte i radicali liberi, essendo ricco di antiossidanti, l’invecchiamento e fattori esterni come il sole. A base di componenti come uva, mirtillo rosso che stimolano i sensi.

2)Collistar Lozione tonica viso

La Collistar propone questo prodotto per il viso e il collo che combatte gli effetti del tempo e i segni dell’età. Un tonico viso che rinfresca e idrata la pelle anche grazie ai componenti naturali al suo interno come il tè verde e l’acido ialuronico. Indicato per le pelli mature e adatto per la pulizia del viso. Dona un viso idratato e luminoso.

3)Paula’s Choic Skin recovery

Un tonico dalle proprietà lenitive che è indicato per una pelle secca. Una ottima base per rimuovere ogni traccia di trucco. Si usa anche in caso di rossori e rosacea, oltre che infiammazioni dal momento che lenisce. Difende la pelle dallo stress rendendola maggiormente morbida. Si assorbe rapidamente ed è a base naturale.

Insieme al tonico viso, ecco anche altri prodotti e consigli di skincare da adottare giornalmente.