Non sempre si ha il tempo o la possibilità di andare alla SPA, allora perché non portare alcuni dei trattamenti a casa propria? Ecco quindi qualche consiglio e tutto ciò che serve per rendere la nostra casa accogliente proprio come un vero e centro benessere.

Trattamenti SPA da fare a casa

Oli profumati, sali da bagno, candele, musica rilassante e luci soffuse: per fare della nostra casa una piccola e accogliente SPA basta davvero poco. Non esitate quindi a concedervi un momento lontano dallo stress della vita quotidiana, regalandovi o regalando anche alla vostra metà, piccole e piacevoli coccole con tutti quei trattamenti tipici di una SPA.

Le candele

Le candele sono perfette per creare un’atmosfera da SPA.

Dalle famosissime Yankee Candle a quelle della WoodWick con il loro particolare stoppino scoppiettante in legno, in commercio ne esistono tantissime e con profumazioni davvero piacevoli.

Le fragranze più rilassanti sono alla lavanda, alla camomilla, alla vaniglia o al sandalo, ma potrete sceglierne anche della profumazione che più vi piace per attivare tutti i sensi a cui mira l’aromaterapia. Una volta fatto, non vi resta che godervi i profumi e la luce soffusa delle candele.

Trattamenti con oli profumati e sali da bagno

Per fare della vostra vasca da bagno un ambiente adatto ai trattamenti SPA vi basteranno dell’acqua calda, degli oli profumati e sali da bagno. Per i secondi potrete anche dedicarvi al fai da te, scegliendo tra i vostri colori (ovviamente stiamo parlando dei coloranti alimentari) e aromi preferiti.

Se invece non disponete di una vasca da bagno, ma di una doccia, va da se che usare i sali da bagno sarà impossibile, ma non gli oli. Per ricreare i trattamenti di una SPA in questo contesto potrete versare qualche goccia di olio essenziale in un piattino da lasciare sul fondo della doccia e lasciarvi semplicemente avvolgere dagli aromi. Attenzione a non versarlo direttamente sul piatto doccia perché potrebbe essere pericoloso, rischiereste di scivolare!

Trattamenti con il vapore

Per una pulizia del viso profonda l’ingrediente principale è il vapore che va ad aprire i pori della pelle non solo per purificarli ma anche per prepararli ad assorbire meglio tutti i prodotti della nostra skincare routine. Per portare a casa i trattamenti SPA fatti con il vapore dovrete fare bollire un po’ d’acqua in una pentola.

Una volta terminato questo processo spostatevi sul tavolo e sedetevi comodamente con il viso sopra di questa e un asciugamano sulla testa che vi aiuterà a trattenere il calore il più possibile. Ovviamente non dovrete trasformare la vostra casa in una vaporiera, il rischio muffa è dietro l’angolo!

Con i massaggi linfodrenanti

Quello che andrete a fare non sarà un vero e proprio massaggio linfodrenante professionale, a meno che le professioniste non siate proprio voi stesse. Noi vi consigliamo alcuni semplici movimenti adatti almeno a rilassare il vostro corpo ed aiutare la circolazione. Tutto quello che vi servirà sarà un olio al cocco o alle mandorle dolci, le vostre mani ovviamente e una spazzola apposita con setole o dentini per il massaggio linfodrenante.

Sedetevi comode sul divano o sul letto e bagnate leggermente le dita con l’olio naturale che avere scelto. Iniziate massaggiando le caviglie con movimenti circolari e procedete su tutta la lunghezza delle gambe, applicando anche una leggera pressione. Fate poi la stessa cosa con la spazzola. Come abbiamo visto, per concedersi qualche momento di relax basta davvero poco!