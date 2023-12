Selena Gomez ha ammesso di essere ricorsa al botox. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto la cantautrice statunitense.

“Ho fatto il botox”, Selena Gomez confessa di essere ricorsa al trattamento estetico

La 31enne cantautrice, attrice e imprenditrice statunitense Selena Gomez ha confessato di essere ricorsa al botox. Su Instagram, un utente aveva accusato Selena di essersi cambiata i connotati utilizzando delle protesi troppo vistose al fine di riempirsi le guance. La Gomez ha voluto rispondere così all’utente: “ho fatto il botox”. Dopo poco il commento è stato cancellato, ma era già stato screenshottato da People. Fino a oggi molte trasformazioni fisiche della Gomez erano dovute al Lupus, una malattia autoimmune della quale la cantautrice soffre da alcuni anni. Questa volta invece ha voluto essere sincera con i suoi follower rivelando di essere ricorsa a un trattamento estetico. Inoltre, proprio recentemente, Selena ha anche voluto confermare la sua relazione con il cantautore e rapper Benny Blanco, dichiarando che è la cosa migliore che le sia mai capitata. Agli utenti che hanno mostrato disappunto per la nuova relazione, Selena Gomez ha così risposto: “non capisco se vi interessa qualcosa di me. Non sono mai stata più felice. Non permetterò alle vostre parole di scalfirmi. Mai. Se non riuscite ad accettare la mia felicità, sentitevi liberi di non fare più parte della mia vita.”

Botox, in che cosa consiste?

Selena Gomez non è certo la prima celebrities a ricorrere al botox. Tra coloro che non hanno nascosto di essere ricorse a questo trattamento troviamo per esempio Kriss Jenner, Cindy Crawford, Robin Wright, Linda Evangelista, Olivia Colman e Kim Catrall. Con il termine botox ci si riferisce alla tossina botulinica che ha la funzione di rilassare i muscoli. Con il botulino i lineamenti del viso non vengono intaccati, ma si avrà un aspetto più giovane, disteso e rilassato. A oggi il botox è uno dei farmaci più collaudati in ambito di medicina estetica. Riccardo Midolo, direttore sanitario dello studio medio LabQuarantadue Milano ha spiegato che: “la tossina botulinica, in grado di determinare un indebolimento del muscolo nel quale viene iniettata, va sempre dosata nei quantitativi e studiata nell’applicazione sulla base della mimica del volto del paziente, allo scopo di ottenere un aspetto del viso, e in particolare della zona di sguardo e fronte, riposato e fresco, scongiurando il rischio frozen face che fino a qualche decennio fa andava per la maggiore. Il medico specialista deve prendersi il giusto tempo per valutare le diverse rughe di espressione della fronte, interciliari e quelle ai lati degli occhi, definite zampe di gallina.” Midolo ha spiegato che il trattamento in sé dura poco tempo, circa 15 minuti, con la raccomandazione, nelle 24 ore successive, di non esporsi a fonti di calore ed evitare attività fisica intensa. Il risultato finale dura dai 4 ai 6 mesi circa.

