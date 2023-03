Harley Quinn, l’outfit fa tendenza: il motivo arlecchino conquista la moda

Il motivo arlecchino è la tendenza del momento, probabilmente anche grazie al ritorno sul grande schermo di Lady Gaga, che interpreterà il ruolo di Harley Quinn. L’alta moda e le star sembrano essere rimaste conquistate da questo nuovo trend.

Harley Quinn e il motivo arlecchino



Il personaggio di Harley Quinn, nato dalla mente dei creatori Paul Dini e Bruce Time per la serie televisiva animata Batman, del 1992, è un personaggio particolarmente amato e sicuramente controverso. Stiamo parlando della regina del motivo arlecchino, a cui si ispira anche il suo nome. In inglese il termine “harlequin” significa arlecchino, per cui questo nome non è stato scelto in modo casuale. Sul grande schermo questo personaggio è stato interpretato dalla meravigliosa Margot Robbie, in Suicide Squad, ma cambierà volto e tornerà nel sequel del film Joker, del 2019, per la regia di Todd Philps. Il secondo capitolo sarà un musical e si intitolerà Joker: Folie à Deux. Vedrà il ritorno di Joaquin Phoenix nei panni del protagonista Joker, mentre ad interpretare Harley Quinn sarà Lady Gaga. Negli ultimi tempi sono emerse le prime immagini dal film, che hanno lasciato intravedere il look che avrà la dolce metà di Jocker. Ovviamente, non poteva mancare un rimando al motivo arlecchino, da sempre un tratto caratteristico del personaggio. Un motivo che, al di là del personaggio di Harley Quiin, sta diventando sempre più di moda, riuscendo a conquistare moltissime star e anche diversi brand molto amati. Il pattern arlecchino è una nuova tendenza, che viene sfoggiata in diversi abiti, con caratteristiche diverse e diverse interpretazioni. Uno stile molto particolare e sicuramente molto vistoso, che sta letteralmente conquistando tutti.

Il motivo arlecchino conquista l’alta moda e le star



Il motivo arlecchino è molto eccentrico e originale, ma anche molto versatile. Giorgio Armani se ne è innamorato, lo ha fatto suo e lo ha battezzato Rondò Armaniano. Si tratta di un’interpretazione molto elegante e sofisticata di un classico, e decisamente banale, pattern a rombi. Questo nuovo motivo è stato mostrato durante la sfilata Giorgio Armani Privè, che si è tenuta durante la settimana della Haute Couture parigina. Anche le star sono rimaste conquistate e affascinate dal motivo arlecchino e dalle sue tante interpretazioni diverse e particolarmente alla moda. Harry Styles si è lasciato contagiare da questo stile durante uno dei momenti più importanti di tutta la sua carriera, ovvero gli ultimi Grammy’s. Per l’occasione ha indossato una tutina super scollata, particolarmente attillata e molto colorata, con motivi a romba. La tuta è firmata Egonlab x Swarovski. Durante gli ultimi Oscar anche l’attrice Jodie Turner Smith ha sfoggiato un lungo abito Guggi con un pattern a rombi decisamente molto elegante. L’attrice Florence Pugh, invece, ha sfoggiato un’altra interpretazione di questo trend del momento. L’abito che ha indossato è firmato Harris Reed ed è uno stile arlecchino glamour e davvero molto sensuale, che non passa inosservato. Lo stile di Harley Quinn sta conquistando proprio tutti ed è arrivato il momento di scegliere la propria interpretazione dello stile arlecchino.