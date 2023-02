Joker folie a deux: trama, cast, uscita

Appuntamento per il 4 ottobre del 2024, giorno in cui uscirà al cinema “Joker: folie à deux” (Joker 2), diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Joker: folie à deux, la trama

Dopo il grande successo di Joker nel 2019, Todd Philips è tornato alla regia per il sequel del film che, a quanto pare, avrà un’impostazione più stile musical, vista la presenza di una delle cantanti più amate e famose al mondo, ovvero Lady Gaga. Le riprese sono inziate lo scorso anno ma al momento non è ancora stata diramata una trama ufficiale. Per i pochi che non l’hanno visto, nel primo film (Joker) è stata raccontata la storia di Arthur Fleck nel suo percorso di trasformazione nel malvagio clown di Gotham City, l’acerrimo nemico di Batman.

Joker 2 invece sarà un musical ambientato soprattutto all’Arkham Asylum, il manicomio criminale di Gotham City in cui sono rinchiusi i criminali più folli e pericolosi con cui Batman ha avuto a che fare, e si concentrerà sul tempo che Joker ha passato lì dentro.

La sceneggiatura di Joker 2 è stata scritta da Todd Philips insieme a Scott Silver. “Joker: folie à deux” è il titolo provvisorio che tradotto da francese significa “follia a due” e si riferisce a un disturbo psicologico chiamato anche follia contagiosa o follia infettiva che coinvolge due persone.

In questo caso fa riferimento alla relazione malata tra Joker e Harley Quinn.

Joker: folie à deux. Il cast, da Lady Gaga a Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix torna a vestire il personaggio di Joker. Per il primo film l’attore statunitense, che ricordiamo per il ruolo dell’imperatore Commodo nel film “Il gladiatore” con Russell Crowe, ha vinto l’Oscar come migliore attore, il Golden Globe come migliore attore in un film drammatico, il BAFTA come miglior attore protagonista un Critics Choice Awardse uno Screen Actor Guild Awards. Per interpretare questo ruolo, Joaquin Phoenix ha dichiarato che ha dovuto, sotto la guida di medici specialisti, perdere circa 20 kg, oltre alla preparazione mentale per interpretare un personaggio così particolare. Fatto sta che, sia che il film sia piaciuto o meno, una standing ovation per la sua interpretazione non gliela toglie nessuno. Vediamo come se la caverà con Joker 2.

La notizia che ha destato curiosità e gioia nei tanti fan è la presenza di Lady Gaga. Stefani Joanne Angellina Germanotta, conosciuta appunto come Lady Gaga, nome d’arte preso dalla famosissima canzone dei Queen “Radio Ga Ga“, interpreterà il ruolo di Harley Quinn. Joker quindi non sarà più da solo, ma al suo fianco ci sarà la versione iniziale di Harley Quinn, ovvero la dottoressa Harleen Frances Quinzel, una psichiatra che lavora proprio all’Arkham Asylum.

Il regista Todd Philips nella giornata di San Valentino ha fatto un regalo ai fan, postando sul suo profilo Instagram la prima foto di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn, foto che ritrae la cantante e Joker uno di fronte all’altra, occhi negli occhi.

Nel cast troviamo anche Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener e Jacob Lofland.

Joker: folie à deux, data di uscita

Il film “Joker: folie à deux” uscirà al cinema il 4 ottobre del 2024, esattamente a cinque anni di distanza dal primo film. Non ci resta che attendere.