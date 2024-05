Hailey Biber è diventata la nuova regina delle tendenze virali di bellezza. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i suoi beauty trend da seguire.

Hailey Biber, la regina dei trend di bellezza

La moglie del cantante Justin Bieber, Hailey, è sempre di più la nuova regina dei trend virali di bellezza. Se prima i nuovi trend erano lanciati quasi esclusivamente dal team Kardashian, oggi quasi tutte le influencer cercano di farlo. Chi ci sta riuscendo più di tutti è senza dubbio Hailey Bieber, soprattutto per la Gen Z, a cui sta insegnando a essere più minimalista. Ogni cosa che sfoggia la modella è subito virale, basta pensare alle unghie, le glazed donut nails, mostrate per l’annuncio della gravidanza. Virali in un batter d’occhio. Ma vediamo adesso insieme quali sono i beauty look lanciati da Hailey Bieber da seguire.

Hailey Bieber: i beauty look da seguire

Come abbiamo appena visto, Hailey Bieber è la nuova regina delle tendenze virali di bellezza, tutto ciò che mostra diventa subito virale, in particolare per la Gen Z. Ma vediamo adesso insieme quali sono i beauty trend lanciati dalla moglie di Justin Bieber da seguire:

Galzed donut skin : la tecnica per ottenere una pelle liscia, compatta e soprattutto super luminosa dall’effetto wet.

: la tecnica per ottenere una pelle liscia, compatta e soprattutto super luminosa dall’effetto wet. Latte make up : ovvero il trucco effetto bronze che spopola soprattutto durante la stagione estiva. I punti chiave di questa tecnica sono il ricreare delle scie bronzate ispirandosi al latte macchiato. Le labbra invece sono color naturale.

: ovvero il trucco effetto bronze che spopola soprattutto durante la stagione estiva. I punti chiave di questa tecnica sono il ricreare delle scie bronzate ispirandosi al latte macchiato. Le labbra invece sono color naturale. Strawberry girls : restando sempre in zona make up, Hailey Bieber ha lanciato anche la tendenza del trucco fragola, ovvero base minimal con guance rosata e labbra glossy color della fragola.

: restando sempre in zona make up, Hailey Bieber ha lanciato anche la tendenza del trucco fragola, ovvero base minimal con guance rosata e labbra glossy color della fragola. Hair look: per quanto invece riguarda le acconciature, la moglie di Justin Bieber ha sfoggiato un bob che è divenuto virale in pochissimo tempo, con lunghezza sopra le spalle e forma che incornicia il viso. Per quanto riguarda invece i colori, ricordiamo il castano con sottotono marrone, il Chocolate Syrup, oppure il Cinnamon Cookie Butter , ovvero un castano luminoso e caldo che ricorda proprio il colore della cannella.

per quanto invece riguarda le acconciature, la moglie di Justin Bieber ha sfoggiato un bob che è divenuto virale in pochissimo tempo, con lunghezza sopra le spalle e forma che incornicia il viso. Per quanto riguarda invece i colori, ricordiamo il castano con sottotono marrone, il oppure il , ovvero un castano luminoso e caldo che ricorda proprio il colore della cannella. Glazed donut nail: non possono ovviamente mancare le unghie. In occasione dell’annuncio della gravidanza, Hailey Bieber ha sfoggiare la glazed donut nail, ovvero le unghie dall’effetto glassato. Ricordiamo anche la French Manicure 4.0 e le vanilla chrome nails.

Insomma, Hailey Bieber ha lanciato davvero tanti beauty trend in questi ultimi anni, diventando quindi sempre di più regina delle tendenze di bellezza. Su Instagram ma soprattutto su TikTok, la modella è davvero seguitissima e per la Gen Z una vera e propria fonte di ispirazione beauty. Hailey Bieber ha anche lanciato il suo beauty brand Rhode, che inizialmente comprendeva un siero idratante, un trattamento labbra e una crema per il viso. Il tutto era andato sold out nel giro di pochissimo, a testimonianza di quanto sia seguita la giovane modella.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Peptidi di rame: tutti i benefici per la skincare

Tendenze beauty uomo 2024: tutti i consigli per un look impeccabile