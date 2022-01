L’Isola dei Famosi 2022 aprirà i battenti a fine marzo, ma ci sono già diverse indiscrezioni interessanti. Una di queste riguarda i concorrenti a coppia, formula largamente utilizzata al GF Vip.

Isola dei Famosi 2022: in arrivo le coppie

Appena il GF Vip 6 giungerà a conclusione, L’Isola dei Famosi 2022 aprirà i battenti. Al suo timone è stata riconfermata Ilary Blasi, così come inviato in Honduras è stato fortemente rivoluto Massimiliano Rosolino. Cambio di guardia, invece, per gli opinionisti. Stando a quanto anticipato da TvBlog, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi lasceranno il posto a due vecchie conoscenze del reality. Stiamo parlando di Nicola Savino e Vladimir Luxuria, rispettivamente conduttore e opinionista del programma ai tempi della messa in onda targata Rai.

Per quel che riguarda i concorrenti, c’è un importante novità: sono in arrivo le coppie.

Isola dei Famosi 2022, coppie: l’indiscrezione

Secondo TvBlog, la produzione dell’Isola dei Famosi 2022 ha pensato di mandare in Honduras i concorrenti a coppie. La formula è la stessa che da tempo utilizza il Grande Fratello Vip, mai usata per i naufraghi. Pertanto, Ilary Blasi si ritroverà a fare i conti con due persone che formeranno un concorrente unico.

Al momento, non si sa se verranno separati come accade al GF Vip o rimarranno un unico giocatore per tutto il programma.

Isola dei Famosi 2022: chi sono le coppie?

Anche se per ora non c’è nessuna conferma da parte della produzione dell’Isola dei Famosi 2022, sembra che due coppie siano già state decise. Stiamo parlando di Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro e Ilona Staller con il pargolo Ludwig Maximilian Koons. Pare che quest’ultimo sia molto interessato al mondo dello spettacolo e che abbia fatto di tutto per farsi scegliere dalla Blasi. Gli autori, inoltre, starebbero pensando ad un’altra coppia molto apprezzata, ovvero i fratelli Luca e Gianmarco Onestini. Il corteggiamento, però, appare arduo: i due sono molto attivi in Spagna e sembra difficile riportarli in Italia. Infine, in lizza ci sarebbero anche: Loredana Lecciso con la figlia Jasmine, Dayane Mello, Jedà, Alessia Fabiani e Lorenzo Amoruso.