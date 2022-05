Guenda Goria è la primogenita di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Conosciuta per lo più grazie ai suoi genitori, la ragazza è una promettente attrice. Prossima a diventare concorrente del Grande Fratello Vip 5, in partenza a settembre 2020 con al timone Alfonso Signorini, cosa sappiamo sul suo conto?

Guenda Goria: chi è?

Classe 1988, Guendalina Goria è nata il 4 dicembre a Roma da mamma Maria Teresa Ruta e papà Amedeo Goria. Considerando gli impegni lavorativi dei genitori, Guenda e suo fratello Gian Amedeo sono stati cresciuti da una tata. Studiosa fin da bambina, dopo il liceo si è laureata in Filosofia Estetica presso l’Università degli Studi di Milano. La giovane Goria parla fluentemente quattro lingue: inglese, francese, spagnolo e portoghese.

Guendalina ha studiato per ben 10 anni danza classica e e tip-tap presso la Accademia di Annamaria Ferrari Bruno.

Come se non bastasse, ha si è diplomata presso The Actor’s Academy di Milano studiando il metodo Stanislavskij e in pianoforte al Conservatorio Verdi della città meneghina.

La giovane Goria ha debuttato come conduttrice tv nel 2006, quando le è stato affidato il programma Sun Splash Festival in onda sul canale All Music. In seguito, è apparsa anche in altri format, come: I Raccomandati, L’Isola dei Famosi ed Extrafactor.

Nei panni di attrice, invece, Guenda ha fatto parte del cast di fiction degne di nota: Crimini, Così fan tutte, Natale coi fiocchi, Un passo dal cielo, Con il sole negli occhi e Il Paradiso delle Signore.

Nel 2020 è stata scelta da Alfonso Signorini come concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Guenda Goria: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Guendalina è fidanzata dal 2006 con Stefano Rotondo. I due si sono conosciuti durante una festa a Malindi, in Kenya. Lei aveva 16 anni, mentre lui 36 e in una sola serata si sono follemente innamorati. Ospite di Live, l’imprenditore romano ha raccontato:

“Abbiamo parlato tutta la notte di Dostoevskij e Nietzsche e mi ha fatto innamorare pazzamente di lei”:

La Goria è molto riservata, per cui non abbiamo altre informazioni in merito alla sua love story. Appassionata di sport, tra cui scherma, equitazione, nuoto, danza e sub, la figlia di Maria Teresa Ruta è un vero e proprio vulcano. Cosa ci regalerà nella sua avventura al Grande Fratello Vip 5? Staremo a vedere.