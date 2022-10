Grece Ghanem: chi è l’icona di stile?

Grece Ghanem è un’assidua frequentatrice delle fashion week e ha un rapporto molto solido, divertente e audace con la moda. Sfoggia con grande disinvoltura un meraviglioso caschetto d’argento ed è una vera icona.

Grece Ghanem, icona di stile over 50

A differenza di quanto accadeva nel passato, la carriera delle modelle non si ferma più sotto la soglia dei 30 anni, ma va avanti con grande serenità, anche ben oltre i 50 anni.

Un esempio è Carine Roirfeld, che dopo 30 anni da modella e 10 da giornalista alla direzione di Vogue Paris, è tornata a sfilare per Chanel all’età di 58 anni. Così come Inès de la Fressange, consulente per diverse case di moda, e Yolanda Hadid, madre di Gigi e Bella, oppure Elisabeth Dessy, che ha sfilato su molte passerelle della Milano Fashion Week. Tra queste famose over 50 spicca anche il nome di una vera icona di stile e star di Instagram, Grece Ghanem, che con il suo profilo social di quasi 1 milione di follower continua a mostrare al mondo intero come l’età sia solo un numero e non abbia nulla a che vedere con lo stile e con la moda.

Meno conosciuta al pubblico rispetto alle top model appena citate, ma assidua frequentatrice delle fashion week, Greece Ghanem è nata a Beirut il 18 dicembre 1964. Nonostante la sua età avanzata, naviga sui social network con estrema dimestichezza e confidenza, tanto da fare invidia a molti giovanissimi. Su Instagram parla di moda e mostra al mondo il suo stile unico e sempre più amato, tra colori accesi, camicette attillate, jeans a zampa, trench, maxi stivali e occhialoni da sole in perfetto stile Anna Wintour.

Un vero e proprio trionfo di stile ed eleganza, che conferma a pieno che l’età nella moda, così come in molti altri ambiti, può essere un vero e proprio dettaglio.

La moda come riscatto

Grece Ghanem ha un approccio molto particolare, creativo, audace e divertente con la moda, anche grazie al suo amore smisurato per la luce e per i colori brillanti. Il suo iconico caschetto d’argento è diventato un simbolo del tempo che passa senza fare paura, perché non le impedisce di sfruttare a pieno il mondo più giovanile dei social network per comunicare con i suoi follower di qualsiasi età, con incredibile bravura e dimestichezza. “Una volta che le donne superano una certa età, non vengono più guardate. Ma io non ne tengo conto. Indosso ancora le cose in modo divertente. Non devo scomparire” ha dichiarato sul suo profilo social. “Stay visible”, non a caso, è il suo motto. La donna sta dimostrando che la moda può essere un ottimo riscatto, in grado di unire generazioni diverse, ma solo in apparenza, e che i capelli bianchi devono essere sfoggiati con eleganza, classe e grande disinvoltura. “Ho iniziato a ingrigirmi in giovane età. Ma questo non mi ha definito né è una cosa che voglio nascondere. Vedere i miei capelli diventare grigi mi ha incoraggiato a mostrarmi per quello che sono realmente, mi ha distinto e oggi sono orgogliosa delle mie ciocche d’argento” ha dichiarato Ghanem, che ha un gusto decisamente stravagante per le scarpe, le borse e i gioielli di design.